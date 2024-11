Presupuesto: El Gobierno presiona y amenaza a los gobernadores

La idea es obligar al Gobierno a negociar el Presupuesto 2025 ya que el contenido del DNU está replicado en el proyecto de la ‘ley de leyes’ y si se lograra dejar sin efecto el decreto se forzaría a Javier Milei a volver a la mesa de negociaciones.

En este marco, ayer (20/11) los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal (que preside Miguel Pichetto) y el bloque radical Democracia para Siempre pidieron una sesión especial para tratar la derogación del DNU.

Los opositores también pedirán la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso, que finalizan el 30/11, ante la negativa de Milei –de momento- de no convocar a extraordinarias. De todos modos, la oposición se enfrenta al desafío de conseguir el quorum para sesionar, algo que le viene siendo esquivo especialmente por algunos legisladores de Unión por la Patria que se desmarcan de su bloque.

Aunque ante la amenaza del Gobierno de prorrogar el Presupuesto 2023, otros legisladores que responden a gobernadores podrían sumarse al quorum. De momento, siguen las intensas negociaciones. Los gobernadores aliados por ahora se mantienen al margen del pedido de sesión de la oposición, solo se mostrarán si no avanzan las negociaciones con la Rosada.

El Presupuesto 2025 tiene varios puntos de desacuerdo entre la Casa Rosada y los gobernadores, como las deudas originadas por las cajas previsionales no transferidas, la restitución del 1,9% de los impuestos coparticipables que antes financiaban la ex AFIP; la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que el Ejecutivo no utiliza; el financiamiento de la compensación establecida en el Pacto Fiscal de 2017; y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). A los ojos de Milei, esos temas le significan gastos por US$ 3.700 millones que no está dispuesto a solventar.

