La madre de Alexis Mac Allister le envío un mensaje a Camila Mayan: "Verdad y justicia"

El martes 23/07, la modelo aseguró en declaraciones periodísticas que “es medio raro, pero es eso. No tengo nada que aclarar, está todo donde tiene que estar que estar, y por eso que esto no es un medio para decir nada ni para conseguir nada. Trato de evitarlo”.

LAMADREDEALEXISMACALLISTERLEENVIOUNMENSAJEACAMILAMAYANVERDADYJUSTICIAFOTO3.jpg La madre del futbolista Alexis Mac Allister le envió un furioso mensaje a Camila Mayan por su demanda económica: “Verdad y justicia”.

Camila Mayan respondió a las críticas por su separación de Alexis Mac Allister

Con el objetivo de intentar evadir semejante conflicto, Camila Mayan expresó dudando: “Por algo se hizo, porque corresponde y por algo la justicia tiene que encargarse de eso. No hay nada que yo pueda aclarar y por eso en este tiempo no dije nada. No es algo de ahora, está hace mucho”.

Ante la magnitud del escándalo por su separación del futbolista, la modelo e influencer subrayó: “Diga lo que diga van a opinar igual, me di cuenta que no hay nada que yo pueda aclarar. Ya todos saben donde estuvo y lo que hice”.

LAMADREDEALEXISMACALLISTERLEENVIOUNMENSAJEACAMILAMAYANVERDADYJUSTICIAFOTO4.jpg La madre del futbolista Alexis Mac Allister le envió un furioso mensaje a Camila Mayan por su demanda económica: “Verdad y justicia”.

El fuerte descargo de Camila Mayan tras las declaraciones de la madre de Mac Allister

En las últimas horas del miércoles 24/07, la madre del futbolista emitió duros conceptos que rápidamente fueron asociadas a Camila Mayan, y la influencer reaccionó de forma contundente en su programa de streaming.

Durante la emisión del programa Patria y Familia (Luzu Tv), los conductores y la joven modelo comenzaron a debatir acerca de las “personas víboras” y Mayan aprovechó para hacer un descargo que la audiencia interpretó como una respuesta a su ex suegra.

“Un flash se me viene... A veces, la gente hace cositas que decís 'no me debés nada, está bien'. Cada uno sabe... Siento que hay códigos que a veces se rompen, pero está todo bien...”, deslizó Camila Mayan. Si bien en ningún momento dio nombres, sus compañeros se reían y tenían guiños hacia la modelo que daban entender que todo se trataba de los fuertes dichos que tuvo la madre del jugador.

“Siempre fueron comentarios chotos. Incluso en su época de esplendor, también lo eran. Pasa”, finalizó Camila, quien tuvo una relación con Mac Allister y culminó de forma escandalosa.

El costoso producto que le habría robado Ailén Cova a Camila Mayan

Por otro lado, la exnovia de Alexis Mac Allister fue tendencia luego de que el futbolista ganara la Copa América con la Selección Argentina. Varios usuarios viralizaron el momento en el que al aire de Patria y Familia (Luzu TV), reveló cuál era el producto que le habría robado Ailén Cova, la nueva pareja del deportista, y, también, desató un escándalo.

La influencer había comentado que cuando se separó pidió que le entregaran sus pertenencias, que estaban dividas en seis cajas, a una amiga que vive en Brighton, ya que no querían enviárselas a Buenos Aires “porque era muy caro”. Sin embargo, a la chica solo le llegaron dos y cuando viajó a buscarlas se encontró con una desagradable sorpresa: le faltaba su set de belleza para el cabello marca Dyson, valuado en varios miles de euros.

A partir de ahí, sus seguidores se indignaron con las fotos que Mac Allister compartió en las redes, donde se lo ve festejando con Ailén Cova, y aprovecharon para remarcarle que la joven era una delincuente. “Que la devuelva”, “Esta chica ya que se quedó con lo ajeno podría aprender a usarlo”, “Devolvele la Dyson a mi amiga personal”, “Esta chica es la más odiada del país”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

Alexis Mac Allister: Pacto de Odio de mujeres y disculpas a su ex

Alexis Mac Allister convirtió uno de los goles de penal que le dio la victoria a Argentina frente a Ecuador 4-2 desde los doce pasos tras empatar 1-1 en los ’90 reglamentarios y la clasificación a las semifinales de la Copa América de Estados Unidos 2024 de la que se consagraría bicampeona tras vencer en la final a Colombia 1-0. Lo cierto es que Mac Allister fue tendencia en la red social X, ex Twitter, a causa de que los usuarios le recordaron su noviazgo con Camila Mayan y, en varias situaciones de ese partido de semis, se lo hicieron recordar con memes.

Mac Allister estuvo de novio con Mayan en 2022 y tras la consagración en Qatar con la Selección Argentina capitanea por Lionel Messi y entrenada por Lionel Scaloni rompió su relación con Mayan y formó pareja con Ailén Cova, su mejor amiga de toda la vida.

Alexis Mac Allister tildado de “mujeriego”

Una vez conocido este episodio, Alexis Mac Allister fue calificado de “mujeriego” luego de que el periodista Pepe Ochoa, revelará que el jugador habría engañado a Ailén Cova con Rocío Robles.

“Ella es una bomba total. Es Rocío Robles. Fue exnovia de Tyago Griffo. Y estuvo toda la noche con un campeón del mundo. A los besos, roces, montaditos cercanos…Mano, pared, baile toda la noche y él no se escondió”, aseguró Ochoa. Y continuó brindando detalles.

“Se fueron a pernoctar a la casa de él y garchotearon toda la noche. Se trata de Alexis Mac Allister”, disparó sin filtros.

El affaire se habría desatado nada más y nada menos que en el cumpleaños de Rodrigo De Paul. Según el productor y periodista de espectáculos, el futbolista del Liverpool estuvo toda la noche a los besos en plena fiesta.

Alexis Mac Allister en offside: Quién es Rocío Robles

“No hay imágenes porque no había celulares -estaban prohibidos-. Me cuentan que la buscó toda la noche y ella termina accediendo”, siguió detallando Ochoa.

Rocío Robles fue bailarina en el Bailando de Marcelo Tinelli y estuvo en pareja con Thiago Griffo, el hijo de Gladys La Bomba Tucumana. Luego, se mudó a México pero decidió volver al país con ganas de regresar a la televisión. Además, reveló que es una apasionada del fútbol y estudia periodismo deportivo.

Ahora, la modelo e influencer argentina se encuentra como panelista en ESPN. “Volver a Argentina, nada más ni nada menos que a ESPN, con un gran amigo Martín Souto. Gracias querido por convocarme para esta aventura”, escribió en su cuenta de Instagram.

El pacto para odiar a Alexis Mac Allister y el pedido de disculpas a Camila Mayan

A partir de todos estos acontecimientos, las mujeres llevaron a cabo un “pacto” para odiar a Mac Allister debido a que Camila Mayan es de profesión modelo e influencer.

No obstante, Alexis Mac Allister convirtió uno de los goles de Argentina frente a Ecuador en los cuartos de final de la Copa América 2024, hubo festejos de los hinchas e internautas en X y pedido de disculpas a Mayan.

Argentina bicampeona de América en Estados Unidos

Argentina logró en la madrugada del lunes 15/07 el bicampeonato en la Copa América tras ganarle a Colombia 1 a 0 en el partido final con un golazo de Lautaro Martínez en el segundo tiempo suplementario en un partido en el que Lionel Messi salió lesionado entre lágrimas.

El ex Racing marcó la única conquista en el sexto minuto del alargue y el conjunto nacional se consagró campeón por segunda vez consecutiva en la noche en la que se despidió Ángel Di María de la Selección.

Argentina se convirtió en la máxima ganadora y superó a Uruguay

La “Albiceleste” es la máxima ganadora de la Copa América, con 16 torneos, luego de consagrarse campeón, en Estados Unidos, tras ganarle por 1-0 a Colombia con gol de Lautaro Martínez, en el alargue.

Con este título obtenido, Argentina supera a Uruguay, que tiene 15. En un período de cuatro años, Argentina igualó a la “Celeste”, en 2021, cuando le ganó a Brasil, en el Maracaná, por 1-0 con un gol de Ángel Di María. Ahora, de la mano de Lautaro Martínez, quien finalizó como goleador del torneo, lo pasó en copas.

En consecuencia, es la segunda selección en la historia en conseguir la “Triple Corona”, tras salir campeón de dos Copas Américas (2021 y 2024) y un Mundial (2022), de manera consecutiva. La otra selección que lo consiguió, fue España entre los años 2008 y 2012 donde ganó dos Eurocopas (2008 y 2012) y un Mundial (2010).

Más notas de Golazo24

Marcelo Gallardo se expuso a él mismo y a Enzo Francescolli

Un River aturdido fue arrollado por Atlético Mineiro y perdió 3 a 0 en Brasil

Cholo Simeone elogió a Gustavo Costas y pronosticó a Racing en Sudamericana

La estadística de Dibu Martínez en Champions League que sorprende a todo Europa

Mundial de Clubes: David Trezeguet eligió entre Juventus y River

Mineiro-River: Se repite el recibimiento hostil de brasileros con argentinos