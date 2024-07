Estalló el escándalo con Alexis Mac Allister y su mamá: Camila Mayan prendió el ventilador

ESTALLOELESCANDALOCONALEXISMACALLISTERYSUMAMACAMILAMAYANPRENDIOELVENTILADORFOTO1.jpg Camila Mayan habló por primera vez de su polémica separación de Alexis Mac Allister en la que también quedó involucrada la madre del futbolista.

Camila Mayan respondió a las críticas por su separación de Alexis Mac Allister

Con el objetivo de intentar evadir semejante conflicto, Camila Mayan expresó dudando: “Por algo se hizo, porque corresponde y por algo la justicia tiene que encargarse de eso. No hay nada que yo pueda aclarar y por eso en este tiempo no dije nada. No es algo de ahora, está hace mucho”.