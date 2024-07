Traigan una pala: Cami Mayan, insaciable contra Alexis Mac Allister

Hay diversas cuestiones y motivos que ya explicó mi abogado. Lo que me pasó es que si hicimos algo juntos o construimos algo juntos, no le veo sentido a que una persona se quede aislada con todo lo que sucede después”, comenzó narrando.

Construimos algo, aporté todo lo que pude para que eso sucediera, y me parece que no te podés desentender de eso sin nada y ya Construimos algo, aporté todo lo que pude para que eso sucediera, y me parece que no te podés desentender de eso sin nada y ya

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/porqueTTarg/status/1818650861679136825&partner=&hide_thread=false “Cami Mayan”



Porque explicó por qué pide la indemnización por noviazgo: “Yo aporté todo para que a él le fuera bien”. pic.twitter.com/QePgzLCx5d — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 31, 2024

Ailén Cova, la 3ra en discordia

Durante el móvil, Cami Mayan hizo referencia a un episodio que protagonizó con Alexis Mac Allister mientras estos estaban en pareja. En aquella ocasión, el volante de la Selección Argentina se encontraba recostado al lado suyo en la cama y empezó a chatear a las 4 de la mañana con una persona, algo que le sorprendió bastante a la influencer.

Según ella, Alexis tapó el teléfono para interrumpirle la visual a la conversación por teléfono, contestándole con un: "¿Qué? ¿No puedo hablar?".

"Se enojó. Al día siguiente él se fue y yo me quedé re mal. Después le pedí perdón. ¿Y adiviná? ¿Adiviná dónde está?", agregó Camila, sugiriendo que la persona en cuestión con la que se texteaba el pampeano era Ailén Cova, mejor amiga de toda la vida del futbolista y quien es -desde hace tiempo- su pareja.

image.png Alexis Mac Allister y Alién Cova.

Este martes, Mayan dio más detalles de aquella anécdota ante la consulta de la cronista Candela Mazzone, de LAM: "Vos dijiste que un día a las tres de la mañana lo viste leyendo un mensaje y le dijiste 'amor, ¿pasó algo? ¿Qué haces hablando con esta persona?'. Y que él se enojó. Era con ella". Camila confirmó: "Y sí, obvio que era con ella".

"Yo nunca le reclamaría nada por cómo se comportó ni nada. Cada uno se mueve por la vida con las herramientas que tiene. Yo no me voy a poner a darle indicaciones a nadie. Yo ya entendí qué tipo de persona es cada uno y hago el trabajo conmigo (…) y nada de esto viene del resentimiento y del dolor", cerró.

Seguí leyendo en Golazo24

JJOO: Francia recuerda a Enzo Fernández y calienta la previa contra Argentina

Lamine Yamal olvidó a su ex: Escrache en Marbella y rumores con Aitana

Diego Martínez sorprende en Boca y patea el tablero con el once titular

Juanfer Quintero humilló a Gustavo Yarroch: No vuelve a River

Lisandro Martínez fue hackeado: Los mensajes de los hackers