Juanfer Quintero humilló a Gustavo Yarroch: No vuelve a River

image.png Quintero y el padre de la criatura, Marcelo Gallardo.

En tiempos de Martín Demichelis; lo de Juanfer no era sostenible por dos cuestiones principales: no se adaptaba a la idea del DT y encima cobra un sueldo muy alto. Ahora, con la presentación de Napoleón al caer, se planteó la posibilidad de un 3er ciclo del futbolista con la banda cruzada en el pecho por la afinidad que hay entre el '10' y el ex '10'.