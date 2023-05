Mac Allister cancelado: Apoyo masivo a Cami Mayan con memes

La forma en la que se muestra Mayan en esta clase de eventos es bastante particular, ya que la joven es popular en una de las tendencias de TikTok llamadas GRWM (acrónimo en inglés de Get ready with me, o prepárense conmigo) donde se muestra a un creador de contenido preparándose en vivo para una fiesta u ocasión especial:

https://twitter.com/Clarita_juli/status/1663537985659326464 Si Mac Alliester no hubiera cagado a Cami Mayan hubieramos tenido GRWM para ir a la boda de Lautaro y Agustina pic.twitter.com/fGpbpq3LTG — clari (@Clarita_juli) May 30, 2023

La ruptura entre Cami Mayan y Mac Allister fue en diciembre, días después de haberse consagrado campeón en Qatar. Éste eligió ponerle punto final a su romance de 5 años, convencido de sus sentimientos hacia Cova. Con el comienzo de esta nueva historia se la llevó a vivir con él a Europa, donde ahora parecen ser muy felices.

