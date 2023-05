Ojo: Esta bebida dispara la glucosa en sangre de inmediato

"Dado que la soda no contiene grasas saludables, proteínas ni fibra, no tiene mucho 'poder de permanencia'", explica a ETNT, Lauren Manaker, MS, RDN, dietista registrada y autora de The First Time Mom's Pregnancy Cookbook y Fueling Male Fertilidad. "Este factor puede hacer que el azúcar consumido en el refresco provoque inmediatamente un pico de azúcar en la sangre seguido de un descenso".