Video viral de etiquetado frontal desata polémica y preocupación

"Siempre los sinvergüenza buscándole la vuelta para engañar al público. La etiqueta 'casualmente' tiene el tamaño jodo para tapar la Ley de Etiquetado Frontal", indicó un usuario en Twitter.

https://twitter.com/JavierchusOk/status/1659325302370103302

Siempre los sinvergüenza buscándole la vuelta para engañar al público..

La etiqueta "casualmente" tiene el tamaño jodo para tapar la Ley de Etiquetado Frontal..

pic.twitter.com/gJ5RJgyNG9 — Javierchu´s (@JavierchusOk) May 18, 2023

Y es que, en los productos del video, se puede ver un sticker que tapa los octógonos que advierten a los consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.

Sin embargo, hubo un detalle en el video que otros usuarios aclararon.

La reconocida cuenta de Twitter "Bromatología en Casa", que cuenta con un equipo interdisciplinario de Ingeniería Agroalimentaria y se dedica a divulgación de prácticas seguras para la manipulación de alimentos, realizó un posteo afirmando que el video era de un supermercado uruguayo y que las normas de ese país son diferentes.

"El producto se elabora y envasa en Argentina por lo que su etiquetado responde a las normas argentinas. Sin embargo, al venderse en Uruguay se debe ajustar al etiquetado de acuerdo con las normas de dicho país, lo que implica cubrir los sellos argentinos en algunos casos", indicaron.

"En Uruguay se debe comercializar como lo indica la ley uruguaya. Entonces, como los límites y sellos no son exactos, se debe cubrir porque no se puede decir algo que no cumple con su legislación. Lo mismo sucede acá por ejemplo con aderezos de origen mexicano (están cubiertos)", agregaron.

https://twitter.com/bromencasa/status/1646244810729357312 El producto se elabora y envasa en por lo que su etiquetado responde a las normas argentinas. Sin embargo, al venderse en se debe ajustar al etiquetado de acuerdo con las normas de dicho país, lo que implica cubrir los sellos argentinos en algunos casos. https://t.co/R3O3yyj8G9 — Bromatologia en Casa (@bromencasa) April 12, 2023

Advertencia para Argentina

Ahora bien, aun cuando el video haya sido grabado en un supermercado uruguayo (como afirma Bromatología en Casa y otros tantos usuarios en las redes sociales) no deja a un lado la preocupación de los consumidores acerca de la posibilidad de que en Argentina se presenten casos similares.

De hecho, en Argentina ya se han denunciado algunos indicios de incumplimiento de la Ley y se ha hecho un llamado de alerta a las autoridades para que garanticen el cumplimiento de la norma.

Un estudio de la Fundación InterAmericana del Corazón (FIC Argentina) ya advirtió sobre "numerosas irregularidades" en el marco de la implementación de la Ley de etiquetado frontal.

Los investigadores notaron:

Incumplimiento en el tamaño del sello

Presencia de sellos que no se encuentran en la cara principal

Sellos ubicados incorrectamente en la cara principal

Presencia de claims en productos etiquetados

Incumplimiento respecto a la disposición de productos en la góndola

Promociones asociadas al precio en productos con sellos

Por tal motivo, enfatizan: "Resulta esencial que el Estado adquiera un rol activo tanto en la fiscalización y control de la ley, así como también respecto a la imposición de las sanciones correspondientes en los casos que infrinjan la norma".

Vale recordar que la Ley de Etiquetado Frontal en Argentina tiene los siguientes objetivos:

Garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada.

Dar información nutricional comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas para resguardar los derechos de las y los consumidores.

Advertir a las y los consumidores sobre los excesos de: azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.

Prevenir la malnutrición en la población y reducir las enfermedades crónicas no transmisibles.

------------------------------

Más contenido de Urgente24

Atención: Este alimento se asocia con un enemigo silencioso

Formas fáciles y rápidas de saber si un huevo está malo

Alimentos avalados por la ciencia para combatir la ansiedad

Hallan vínculo entre toxinas del intestino y aumento de peso

Alimento: Si notas esto en la leche, tírala de una vez