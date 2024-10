El potente batido para ganar músculo que una dietista recomienda

Según Amy Goodson, MS, RD, CSSD, LD, dietista registrada y especialista certificada en dietética deportiva que forma parte del Consejo de expertos médicos del sitio Eat This, Not That, dice que el mejor refrigerio post-entrenamiento para tener músculos más grandes es un batido alto en calorías.

En una dieta para aumentar masa muscular es necesario comer calorías extras a la semana.

"Para ganar masa muscular hay que consumir más calorías de las que tu cuerpo necesita, pero esas calorías deben de provenir principalmente de ciertos macronutrientes que nos ayudan a este objetivo", indica la Federación Española de Actividades Dirigidas y Fitness.

Batido para ganar músculo

En particular, Goodson recomienda incorporar a la rutina un batido natural y alto en calorías que puede ayudar en el proceso de recuperación después del entrenamiento de pesas.

Para la dietista, el batido número 1 para desarrollar músculos más grandes debe contener ingredientes que contribuyan a reponer carbohidratos para obtener energía, reconstruir los músculos y rehidratar el cuerpo.

Entre los ingredientes de este batido encontramos frutas con alto contenido calórico, y leche que es una gran fuente de proteínas, por ejemplo.

"Este batido aporta un equilibrio de proteínas, carbohidratos y grasas saludables, lo que lo convierte en un refrigerio ideal para después del entrenamiento y para promover el crecimiento y la recuperación muscular", asegura Goodson. "Además, es delicioso y fácil de personalizar según las preferencias individuales o las restricciones dietéticas".

En ese sentido, aquí está el batido para desarrollar músculos que la dietista recomienda tomar post-entrenamiento. La receta se detalla en Eat This, Not That:

Ingredientes:

1 taza de leche entera

1/2 taza de yogur griego

1 plátano maduro

1/2 taza de bayas mixtas congeladas

1 cucharada de mantequilla de maní natural

1 cucharada de miel

Cubitos de hielo (opcional)

Preparación:

En una licuadora, agregue la leche entera, el yogur griego, el plátano maduro, las bayas mixtas, la mantequilla de maní y la miel. Licue los ingredientes a velocidad alta hasta que quede cremoso y suave. Disfrute el batido inmediatamente.

