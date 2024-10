Ex jefe de gabinete de Donald Trump: "Quería generales como Hitler"

En ese sentido, los electores (ciudadanía) votan en los comicios y en función del resultado de cada estado se define la designación de delegados a un colegio electoral, quienes eligen al presidente.

"Prefiere el enfoque dictatorial en el gobierno", dice el ex jefe de gabinete de Trump

En una entrevista exclusiva para el New York Times, el ex jefe de gabinete de Trump, John Kelly, afirmó que el republicano es un “fascista” que quería quería el “tipo de generales que tenía Hitler”.

Con un año y 152 días como jefe de gabinete, sus comentarios son legítimos ya que son de una de las personas que ha estado más cerca de Trump durante su anterior mandato.

Ex secretario general entre 2017 y 2019, aseguró ante la agencia de noticias que el expresidente Trump “ciertamente prefiere el enfoque dictatorial del gobierno”.

En otra entrevista para The Atlantic, dijo que Trump le había comentado que quería que su personal militar le mostrara la misma deferencia que los generales nazis de Adolf Hitler.

image.png Manifestación anti Trump encabezada por demócratas en las calles de USA

“¿Te refieres a los generales de Bismarck?”, le consultó el periodista.

A lo que Kelly contestó: “ Quiero decir, yo sabía que él no sabía quién era Bismarck, o sobre la Guerra Franco-Prusiana. Le dije: ‘¿Te refieres a los generales del Kaiser? Seguro que no te refieres a los generales de Hitler’. Y él respondió: ‘Sí, sí, los generales de Hitler’. Le expliqué que Rommel tuvo que suicidarse tras participar en un complot contra Hitler”.

Tras tales declaraciones, la campaña de Trump salió a cruzarlo y lo tildó de mentiroso:

“Esto es absolutamente falso. El presidente Trump nunca dijo esto”, dijo el asesor de campaña Alex Pfeiffer.

A semanas de las elecciones en Estados Unidos, las que definirán su presidente y el destino de las guerras del mundo, los recientes sondeos muestran un empate técnico entre la candidata demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump

De un lado, a la vice de Biden, Kamala Harris, parte de la sociedad le refriega que su gestión habilitó la crisis de fentanilo (jóvenes y homeless como ‘zombies’ en las calles por tal droga) al no contener el flujo migratorio que ingresa por la frontera sur y que porta consigo al tráfico de drogas.

Además, le critican el mal manejo de la economía —que aumentó los alimentos hacia una suba histórica— y la financiación del frente de guerra ucraniano desde las arcas estataleso, lo que aumentó el déficit fiscal que casi los lleva al borde del default el año pasado.

Es que en junio del año pasado, la estabilidad económica de Estados Unidos caminó por la cornisa dado el atraso en el pago de los T bons –del Tesoro–, lo que propició la necesidad imperiosa de Joe Biden de que se aprobara en el Senado (con gran bancada republicana) la elevación del techo de la deuda de US$ 31, 4 billones para evitar el incumplimiento, sorteando así un default.

Dicho esto, de la vereda contraria a los acérrimos críticos de Kamala, están los del expresidente Donald Trump, al que lo juzgan por las causas penales y civiles que enfrenta ante la Justicia, aunque para algunos eso constituya un claro "Lawfare".

Pero, para las filas republicanas no revisten interés ciertas causas, como el supuesto soborno a la actriz porno Stormy Daniels, aunque sí la cuestión de la evasión fiscal que habría efectuado la Fundación Trump.

Otro punto de inflexión para mucho votantes republicanos, ha sido el elogio de Donald Trump a la gestión de Nicolás Maduro. Durante una reciente entrevista ante Elon Musk, Trump vanaglorió a Nicolás Maduro y a Vladimir Putin. Éste último, apoya a viva voz el desfinanciamiento del frente de Kiev.

Mal manejo de la economía en la gestión Biden: Posible voto 'asco' demócrata a Trump

Un sector de los clásicos votantes demócratas están fastidiados con la parte económica de la administración Biden: el precio de los alimentos sube sin parar, pese a que la inflación no es un problema. Incluso, muchos de los ciudadanos se endeudan para comprar comida, literalmente.

Es que desde que Biden asumió la presidencia, los precios de los alimentos en USA aumentaron un 25% y los de los combustibles crecen a un ritmo vertiginoso. "Antes de la inflación", dice a la BBC Stacey Ellis, una demócrata de Pensilvania "no tenía ninguna deuda, no tenía tarjetas de crédito, nunca solicité un préstamo ni ninguna de esas cosas. Pero desde que empezó la inflación, he tenido que degradar mi vida por completo".

Esta situación podría conducir al "voto oculto" o "voto asco" hacia Donald Trump, según varios análistas políticos, para mejorar la economía y el costo de vida que martirizan al ciudadano promedio.

Ante ello, en el debate presidencial del 10 de septiembre en Filadelfia, el candidato Donald Trump tendrá que usar el malestar social para desempatar con Kamala Harris, con quien tiene "paridad técnica en las encuestas"

Mientras que Kamala, le sacará munición pesada a Trump por apoyar a Dictadura extranjeras (Putin y Maduro) y por las causas judiciales que enfrenta: lo tildará de "corrupto", su as bajo la manga.

