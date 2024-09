'Comunista' Kamala Harris vs 'pro-Maduro' Donald Trump: Debate del 10/9 contra el empate

Dicho esto, de la vereda contraria a los acérrimos críticos de Kamala, están los del expresidente Donald Trump, al que lo juzgan por las causas penales y civiles que enfrenta ante la Justicia, aunque para algunos eso constituya un claro "Lawfare".

Pero, para las filas republicanas no revisten interés ciertas causas, como el supuesto soborno a la actriz porno Stormy Daniels, aunque sí la cuestión de la evasión fiscal que habría efectuado la Fundación Trump.

Otro punto de inflexión para mucho votantes republicanos, ha sido el elogio de Donald Trump a la gestión de Nicolás Maduro. Durante una reciente entrevista ante Elon Musk, Trump vanaglorió a Nicolás Maduro y a Vladimir Putin. Éste último, apoya a viva voz el desfinanciamiento del frente de Kiev.

image.png Donald Trump y Kamala Harris

Mal manejo de la economía en la gestión Biden: Posible voto 'asco' demócrata a Trump

Un sector de los clásicos votantes demócratas están fastidiados con la parte económica de la administración Biden: el precio de los alimentos sube sin parar, pese a que la inflación no es un problema. Incluso, muchos de los ciudadanos se endeudan para comprar comida, literalmente.

Es que desde que Biden asumió la presidencia, los precios de los alimentos en USA aumentaron un 25% y los de los combustibles crecen a un ritmo vertiginoso. "Antes de la inflación", dice a la BBC Stacey Ellis, una demócrata de Pensilvania "no tenía ninguna deuda, no tenía tarjetas de crédito, nunca solicité un préstamo ni ninguna de esas cosas. Pero desde que empezó la inflación, he tenido que degradar mi vida por completo".

Esta situación podría conducir al "voto oculto" o "voto asco" hacia Donald Trump, según varios análistas políticos, para mejorar la economía y el costo de vida que martirizan al ciudadano promedio.

Ante ello, en el debate presidencial del 10 de septiembre en Filadelfia, el candidato Donald Trump tendrá que usar el malestar social para desempatar con Kamala Harris, con quien tiene "paridad técnica en las encuestas"

Mientras que Kamala, le sacará munición pesada a Trump por apoyar a Dictadura extranjeras (Putin y Maduro) y por las causas judiciales que enfrenta: lo tildará de "corrupto", su az bajo la manga.

image.png En los últimos días, cientos de destacados republicanos apoyan a Kamala Harris para evitar que Trump vuelva al poder, porque dicen que es un "riesgo para la Democracia".

Qué dicen los sondeos: Hablan de empate técnico

En la mayoría de los sondeos y encuestas -no partidarias- sobre las elecciones en USA, se evidencia un empate técnico o pocos puntos de diferencia entre Kamala Harris y Donald Trump.

El más favorable para Harris es el de Reuters/Ipsos, que le da 45% por sobre el 41% de Trump. En el de Rasmussen, Donald Trump gana por un 48% frente a un 46% de Harris. El de Quinnipiac otorga un 49% a Harris y un 48% a Trump, al borde del empate.

En esa encuesta de Quinnipiac, cada uno recibe un 45% del voto de los independientes. En el del Wall Street Journal, Harris gana por poco margen: por 48% a 47%.

image.png Elecciones en USA.

Dicho esto, de haber un empate entre Trump y Kamala en las urnas de noviembre, el presidente lo elegirá el Comité de Representantes de USA, mientras que el vicepresidente (Tim Walz o J.D.Vance) será desempatado por el Senado, ya que la elección de presidente en Estados Unidos es de tipo indirecta.

En ese sentido, lo electores (ciudadanía) votan en los comicios y en función del resultado de cada estado se define la designación de delegados a un colegio electoral, quienes eligen al presidente.

