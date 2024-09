Beyoncé cumple 43 años: La reina del pop (y de los Grammys) que no para de reinar

Beyoncé: Pequeños comienzos hasta subir al cielo

Beyoncé Giselle Knowles (a quien el mundo entero conoce simplemente como Beyoncé) nació en 1981 en Houston, Texas. A los nueve años, formó el grupo de rap Destiny’s Child junto a tres amigas de la infancia, el cual no demoró en hacerse famoso internacionalmente con su álbum The Writing’s on the Wall en 1999, que vendió más de ocho millones de copias en EE. UU. Fue la poderosa voz de Beyoncé la que la colocó como líder indiscutida del grupo, destacándose con temas como el picante hit "Bootylicious". Pero después de varios cambios en la alineación (que se asentó en la formación de Beyoncé, Kelly Rowland y Michelle Williams), Destiny’s Child lanzó su exitoso álbum Survivor en 2001.