Andy Muschietti cumple 51 años: El director argentino que innovó el cine de terror

El éxito mundial con "It" y más allá

El verdadero salto a la fama internacional de Andy Muschietti le llegó en 2017, cuando fue elegido para dirigir la nueva versión de "It", basada en la novela de Stephen King. Inicialmente, Cary Fukunaga iba a dirigir la película, pero Muschietti tomó las riendas del proyecto y llevó la historia a un nuevo nivel. It se convirtió en la película de terror más taquillera de la historia, recaudando más de 700 millones de dólares en todo el mundo. Así que, en virtud de su éxito, Muschietti dirigió It: Capítulo Dos en 2019, coronándose como uno de los mejores directores de terror de Hollywood.