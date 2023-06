Andy Muschietti: Director argento de Flash viral por esto

image.png Un director amante de Independiente, la scaloneta, y el cine de terror.

La reacción de Muschietti fue viral

La reacción de Muschietti al ver el regalo fue de total emoción y agradecimiento. “No, no, no, esto es increíble. No sabés lo que me emociona esto ”, dijo el cineasta al abrir la caja y ver la figura. “ Este regalo que nos trajo Javi no tiene nombre. Puedo jugar con esto el resto de mi vida ”.