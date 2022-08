Ezra Miller (The Flash) solicita ayuda para su salud mental

Ezra Miller afirmó en un comunicado: “Habiendo pasado recientemente por un momento de intensa crisis, ahora entiendo que estoy sufriendo problemas complejos de salud mental y he comenzado un tratamiento continuo. Quiero disculparme con todos los que he alarmado y molesto con mi comportamiento pasado. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa saludable, segura y productiva en mi vida”.