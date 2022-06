Ezra Miller, The Flash, cannabis, armas, escándalos

Pero el padre de los niños llevo su caso ante la Justicia: los niños estarían expuestos a grandes cantidades de humo de marihuana en ambientes mal ventilados, y hay 8 pistolas de varios tamaños esparcidas por la sala de estar.

Una fuente relató una historia particularmente inquietante sobre el más pequeño, que encontró una bala suelta y se la metió en la boca.

ezra-miller.jpg Ezra Miller.

“Estoy pasando por el infierno y de regreso”, dijo el padre denunciante. “Tengo un mal presentimiento en el estómago… Quiero ir a buscar a mis hijos, ellos significan todo para mí”.

La madre de los niños le dijo a Rolling Stone que Miller “puede tener armas de fuego para defenderse y que están almacenadas en una parte de la casa a la que los niños nunca entran… Mis hijos pueden relajarse más en su curación gracias a la seguridad y cariño de Ezra, quien ha estado proveyendo para ellos.”

Rolling Stone revisó los mensajes de texto entre el padre y una trabajadora social de Vermont, quienes dijeron que habían visitado la casa el 16/05 y que los niños “se veían bien”, pero que la trabajadora tenía “más trabajo que hacer”. (Se supone en esa situación en la granja).

La noticia es simplemente la última incorporación a una historia cada vez más compleja sobre el desmoronamiento de la personalidad pública de Miller, quien tuvo una crisis en el set de 'The Flash', luego fue arrestado 2 veces en Hawái (por alteración del orden público y acoso en un bar de karaoke, y luego por agresión en segundo grado durante un incidente posterior).

flash.jpg Ezra Miller es Flash, de DC.

La saga de Warner Bros. (WB) con 'The Flash' ha sido larga. A principios de junio se informó que, a pesar de los problemas de Miller durante los últimos 2 años, que incluye supuestamente un intento de asfixiar a un fanático, WB ha decidido pausar otros proyectos en los que se suponía que el actor estaba involucrado.

En junio, Miller ha recibido acusaciones de acoso a un niño no binario al punto de recibir una orden de acoso temporal.

Por separado, Miller fue acusado de lavar el cerebro a un joven de 18 años de Dakota del Norte llamado Tokata Iron Eyes.

Durante todo esto, Warner Bros. ha permanecido en silencio. El plan era esperar que no aparecieran más noticias negativas.

Pero ahora, el plan ha cambiado: en cualquier caso, Miller no volverá como 'Flash' después de 'The Flash', por decisión de DC, la filial de WB a cargo de 'The Flash'.

Miller se unió por primera vez a la máquina de DC en 2016 con 'Batman v Superman: Dawn of Justice', y luego se sumó a la franquicia 'Fantastic Beasts' como uno de sus personajes clave.

No parece probable que WB abandone a Miller por completo y tampoco que vuelva a filmar sus escenas en 'The Flash', que ya ha costado mucho dinero pero la cuestión es llegar al estreno previsto para el 23/06/2023.

ezra miller4.jpg Ezra Miller durante el estreno de 'Fantastic Beasts'.

El inicio

Cuando era adolescente, Miller fue un especialista en protagonizar a escolares con problemas:

en 'Graduados' de Antonio Campos, interpretó a un asesino obsesionado con los videos;

en 'Algo mal con Kevin', de Lynn Ramsey, fue otro asesino, esta vez en masa;

en 'Relatives', de Sam Levinson, fue un manipulador adicto a las drogas;

en la comedia romántica para adolescentes 'It's Good to Be Quiet', fue un homosexual que busca su propia identidad.

La transición de Miller a papeles adultos fue 'The Stanford Prison Experiment', en el que fue un estudiante prisionero de un experimento psicológico en la Universidad de Stanford.

Luego llegaron las 2 franquicias: 'Fantastic Beasts' (WB) y 'Extended Universe' (DC).

Ya interpretó al mago Credence Barebone 3 veces y apareció 6 veces como el superhéroe 'Flash' (aunque el personaje tuvo un tiempo de pantalla decente sólo en 2 versiones de la 'Liga de la Justicia).

El actor salió del armario durante la gira de prensa de la película 'It's Good to Be Quiet', en 2012.

6 años después, Miller dice que se identifica como una persona no binaria, ni hombre ni mujer, y "apenas se identifica como persona".

Miller practica el poliamor, estando en relaciones con varias parejas queer a la vez.

ezra miller5.jpg Ezra Miller en foto para Playboy.

Escándalos

El 06/04/2020, circuló en línea un video de 7 segundos, filmado en el bar de moda Prikið Kaffihús, en Reykjavik, Islandia. En él, Miller le dice a una mujer: “Oh, ¿quieres pelear? ¿Quieres esto?". En respuesta, la mujer en broma comienza a prepararse para una pelea, después de lo cual Miller la agarra por el cuello y la tira al suelo.

La mujer no fue a la policía. Según testigos presenciales, la pelea surgió después de que los fanáticos comenzaron a molestar al actor.

El 28/01/2022, Miller publicó un video en su Instagram en el que pidió a los miembros del Ku Klux Klan de la ciudad de Beulaville en Carolina del Norte que se suicidaran y amenazó con matarlos.

“Si quieres morir, te sugiero que te dispares con tu propia arma, ¿de acuerdo? De lo contrario, sigue haciendo lo que estás haciendo. Tú sabes de qué estoy hablando. Y luego lo haremos por ti, a menos que, por supuesto, realmente lo quieras”, dijo el actor en el video.

Miller no explicó por qué se dirigía específicamente a los residentes de Beulaville.

La publicación se convirtió instantáneamente en un meme.

2 meses después, Miller fue arrestado en Hawái por aquella pelea en un bar de karaoke.

Miller fue acusado de alteración del orden público y acoso.

La policía hawaiana dijo en un comunicado que el actor estaba indignado por la forma en que una mujer cantaba 'Shallow', de Lady Gaga.

Miller comenzó a gritar obscenidades, le arrebató el micrófono a la mujer que cantaba y luego corrió hacia su pareja que jugaba a los dardos.

Pero resultó que la pareja vivía con Miller en un hostal, y pagó una fianza de US$ 500para que el actor saliera en libertad.

Al día siguiente, la pareja solicitó una orden de restricción contra Miller. Le pidieron a la Corte que prohibiera a Miller contactarlos de cualquier forma y acercarse a su casa y trabajo.

Según ellos, después del conflicto en el karaoke, Miller les dijo: "Te enterraré a ti y a tu puta esposa".

Además, el actor robó el pasaporte de la mujer y la billetera del hombre, que contenía tarjetas bancarias, una tarjeta de seguridad social y una licencia de conducir.

El juez prohibió a Miller comunicarse con la pareja, pero la orden fue cancelada a mediados de abril.

El 06/04, Rolling Stone publicó un artículo en el que afirmaba que Warner Bros. y DC celebran reuniones de emergencia para discutir el comportamiento de Miller y su futuro en el estudio.

Según fuentes de la publicación, el estudio decidió poner en pausa todos los proyectos con Miller.

La publicación afirmó que en el estudio de 'The Flash', Miller solía tener crisis nerviosas, aunque no se trataba de gritos y violencia.

ezra miller hipnosis.jpg Ezra Miller y el maquillaje que llevó a la MET Gala.

Desastres

Menos de 2 semanas después, Miller cortó con una silla la frente de una mujer de 26 años, quien le pidió que se fuera de una fiesta privada.

La policía volvió a arrestar a Miller y lo acusó de agresión. Él fue multado con US$ 500 por perturbar la paz.

A principios de junio, los activistas medioambientales Chase Iron Eyes y Sarah Jumping Eagle, de una tribu sioux, acusaron a Miller de manipular a su hija, la activista no binaria de 18 años Tokata Iron Eyes (ella pide que la llamen Gibson).

Gibson y Miller se conocieron en las protestas contra la construcción del oleoducto Dakota Access en 2016, cuando Gibson tenía 12 años.

En 2018 entrevistó al actor y miembros de su grupo para la revista Sleek.

El tribunal de la tribu Sioux en la Reserva India, de Standing Rock, ubicada en Dakota del Norte y del Sur, a pedido de los padres, prohibió a Miller contactarlos a ellos y al niño, y también acercarse a su casa a menos de 90 metros).

En 2017, Miller llevó a Gibson a Londres para filmar 'Fantastic Beasts', según documentos judiciales.

Ella tenía 14 años y Ezra, 25.

Los padres de Gibson afirman que el actor trató de dormir en la misma cama con Gibson y la trató con alcohol, cannabis y LSD.

Según Isa y Eagle, Miller influyó en la decisión de su hijo de abandonar una escuela privada en Massachusetts en diciembre de 2021.

Al mismo tiempo, n 2016, el propio actor se ofreció a pagar la educación de Gibson, "creándose un sentido de obligación consigo mismo".

Además, los padres afirman que cuando volaron para visitar a su hijo en Vermont en enero, encontraron moretones en Gibson. No tenía su licencia de conducir ni llaves de auto ni tarjetas bancarias.

Ice y Eagle afirman que Gibson y Miller han estado viajando juntos desde entonces.

“Ezra utiliza la violencia, la intimidación, las amenazas, el miedo, la paranoia, los delirios y las drogas para manipular al adolescente Tokata”, afirman los documentos judiciales.

Una audiencia sobre los cargos está programada para el 12/07.

El 06/06, desde su Instagram, Gibson acusó a sus padres de ser transfóbicos y descartó las acusaciones contra Miller como infundadas.

Según Gibson, se retiró hace 5 meses y estaba preocupada por la muerte del "amigo y camarada William", entonces fue cuando el "camarada Ezra Miller" le brindó "nada más que un apoyo amoroso y una protección invaluable" durante este período difícil.

“Las acusaciones de mi padre no tienen ningún peso, son francamente transfóbicas y se basan en la idea de que por alguna razón no soy capaz de pensar con coherencia y tener una opinión que contradice la opinión de mis familiares, que están tan preocupados por mi bienestar. Ahora soy consciente de la manipulación emocional y psicológica que tuve que soportar en la casa de mis padres”, escribió Gibson.

Más tarde grabó un video en el que enfatizó que "nadie controla su cuenta de Instagram" y habló sobre cómo los medios cubrieron la situación: "Hice mi mejor esfuerzo para explicar exactamente lo que está pasando. Si mis palabras contradicen demasiado las suposiciones que han elegido para sí mismos, entonces quiero recordarles que todo esto no es asunto suyo".

Miller nunca recibió una citación porque los alguaciles no saben dónde está.

El actor incluso publicó memes en historias que insinuaban la incapacidad de las autoridades para encontrarlo.

“Estoy escondido de las personas negativas y sus malas intenciones. La envidia de alguien no puede afectar mi espíritu, mente, cuerpo, alma y éxito. Estoy protegido de toda la mala energía que la gente me dirige, consciente o inconscientemente. Me purgo de todo tipo de amigos ocultos que en realidad son enemigos ocultos”, escribió Miller.

El 15/06 borró su cuenta de Instagram.

El 16/06, el tabloide The Daily Beast habló sobre otra presunta víctima de Miller, un niño no binario de 12 años.

El día anterior, el niño y su madre (sus nombres no fueron revelados) lograron una orden de restricción temporal en Massachusetts contra Miller.

Según ellos, el 02/02, el actor amenazó a su familia y se comportó "inadecuadamente" con el niño.

Miller conoció a la familia a través de su vecino, que toca en la misma banda que Whitney Souters, músico y amigo de Miller.

Según un vecino, Miller vestía un chaleco antibalas, el actor estaba armado y se encontraba bajo los efectos de drogas.

Durante la reunión, Miller ofreció a los padres convertirse en mentor de su hijo.

“He hablado mucho con su hijo y hay mucho poder en él. Un día te darás cuenta de que ya no tienes control sobre él. Se ha convertido en un ser exaltado y sería un afortunado de tener un mentor como yo”, dijo Miller.

El niño dijo que Miller acercó su silla a él, lo abrazó y tocó sus caderas.

Según el niño, Miller también le pidió que siguiera su Instagram y le prometió comprar caballos para criarlos en su granja en Vermont.

Según The Daily Beast, el 04/06, Miller regresó a su casa vestido de vaquero para disculparse.

El 23/06, la revista Rolling Stone publicó la investigación que alega que una mujer de 25 años y sus 3 hijos (de 1 a 5 años) viven en la granja de Miller en Vermont, en condiciones caóticas.

Según fuentes de Deadline, el estudio intentó ayudar a Miller, pero las noticias no cesan.

Ahora Warner Bros. considera 3 escenarios:

abandonar la campaña de relaciones públicas de 'The Flash' para no llamar la atención sobre Miller: promocionar la película, pero volver a rodar las escenas con Miller con un nuevo actor (esto es lo que hizo el estudio tras el escándalo con Johnny Depp, reemplazándolo por Mads Mikkelsen en la tricuela de 'Animales Fantásticos'); p trasladar el estreno a la plataforma de streaming HBO Max.

Fuentes de la publicación creen que ante cualquier decisión, Miller ya no volverá al papel de 'Flash'.

