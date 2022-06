Con respecto a la situación de la vicepresidenta en el marco de la Causa por Vialidad, luego de que la Corte Suprema rechazara todos sus planteos, Graciana Peñafort afirmó: "Hoy Cristina se ha vuelto un obstáculo para determinadas medidas económicas y no van a dudar para meterla presa. Cristina peleando para que no haya aumento de servicios, Cristina peleando para que el acuerdo con el fondo no se vuelva una soga en el cuello. Creo que la Corte está conduciendo todo para sacar a Cristina de la cancha de alguna manera".