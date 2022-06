Piden que el 24 de junio sea feriado nacional

https://twitter.com/PSG_inside/status/1540250673396285440 35



Célébrons l'anniversaire de



Un message pour Leo ? pic.twitter.com/D6S7OJA86y — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 24, 2022

Lionel Messi es, para muchos, un prócer de la historia argentina. Con la blanquiceleste ostenta dos títulos oficiales (Copa América 2021 y Finalissima) pero no se quiere retirar sin alcanzar la gloria en Qatar 2022 con la Scaloneta, en lo que muy probablemente sea su último Mundial. ¿Podrá levantar la copa?

image.png Lionel Messi cumple 35 años.

Cumple N° 44 de Juan Román Riquelme

El gran ídolo de la historia de Boca Juniors -para algunos el máximo- cumple hoy 44 años. Además, Riquelme es considerado uno de los mejores jugadores argentinos de la historia, a pesar de la poca cantidad de mundiales que disputó, y teniendo en cuenta sus múltiples diferencias con Diego Armando Maradona, el más aclamado por el pueblo argentino.

En Boca, el '10' consiguió once títulos, incluyendo tres Copas Libertadores y la Intercontinental del 2000 ante Real Madrid, cuando Román Riquelme deslumbró al mundo del fútbol. Actualmente, es el vicepresidente segundo del 'xeneize'. El club auriazul lo saludó en las redes.

image.png Juan Román Riquelme.

Nació Juan Manuel Fangio

Siguiendo con el ámbito deportivo, se recuerda, el 24 de junio, como el día en el que nació Juan Manuel Fangio, cinco veces campeón del campeonato mundial de Fórmula 1. En su honor, los 24 de este mes se celebra el Día del Piloto en Argentina.

El 24 de junio de 1911, en Balcarce, Provincia de Buenos Aires, nació Fangio, el 'Chueco' le decían. Desde pequeño, abandonó sus estudios para dedicarse a la mecánica automovilística y participar en competiciones no oficiales. En 1938 debutó en Turismo Carretera y compitió a bordo de un Ford V8. En 1940 pasó a competir con Chevrolet, con el cual obtuvo el Gran Premio Internacional del Norte y se consagró como Campeón Argentino de Turismo Carretera, título que repitió al año siguiente. Luego compitió en las categorías de Fuerza Libre donde ganó en cuatro ocasiones, desde 1947 a 1949 con un Volpi-Chevrolet y en 1950 con un Talbot.

El 17 de julio de 1995, a sus 84 años, Juan Manuel Fangio murió tras un deterioro en su salud, que se dice haber iniciado en un accidente en el Gran Premio de Monza de 1952, cuando dio varios vuelcos con su Maserati.

image.png Juan Manuel Fangio.

Muerte de Gardel

Un día como hoy, pero de 1935, falleció Carlos Gardel, cantante, compositor y actor de cine nacionalizado argentino. También, uno de los mayores exponente en la historia del tango.

Su deceso de produjo cuando "El Zorzal Criollo" se dirigía a Medellín en un viaje en avión. El avión trimotor Ford F-31 de la empresa Servicio Aéreo Colombiano (SACO), desvió su rumbo en el despegue y chocó contra otra aeronave que pertenecía a la empresa Sociedad Colombo Alemana de Transportes Aéreos (Scadta) que esperaba su turno de partida.

Según el dictamen de los peritos que analizaron lo sucedido aquel fatídico día, el accidente se debió única y exclusivamente a dos causas, "íntimamente ligadas entre sí pero de distinta naturaleza”, según el informe que explica, esas causas son “las deficiencias topográficas y aerológicas, propias del aeródromo ‘Olaya Herrera’”, contó Ámbito.

image.png Carlos Gardel.

Duki cumple 26 años

El rapero Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, conocido artísticamente como 'Duki' está de festejo. El rapero, cantante y compositor musical, de exitosa gira por España, aprovechó su cumpleaños para lanzar su nuevo álbum, llamado 'Temporada de Reggaetón 2'.

Sin embargo, en la previa de los festejos, el vocalista se vio inmerso en una polémica con su actual pareja, Emilia Mernes, por la participación de esta última en la reconocida fiesta 'Bresh'. ¿Qué sucedió?

En la plataforma Tik Tok, se viralizó un video a todas las redes sociales, en donde se vio a Emilia Mernes bailando con un hombre que claramente no era Duki. Rápidamente, se comenzó a discutir de que se trataba de una infidelidad de la cantante de Pop urbano.

image.png

A raíz del revuelo que tomó la situación, el rapero se expresó en sus redes sociales:

No emito opinión solo porque no quiero darle entidad al asunto, pero Emilia es la mujer que más me cuida, respeta, quiere y acompaña. Les pido que no opinen más, realmente nos afecta No emito opinión solo porque no quiero darle entidad al asunto, pero Emilia es la mujer que más me cuida, respeta, quiere y acompaña. Les pido que no opinen más, realmente nos afecta

image.png Duki cumple 26 años en medio de una supuesta crisis con Emilia Mernes.

Las reacciones en Twitter por el "feriado"

https://twitter.com/GranDToficial/status/1540167862001799171 Un 24/6:

- Nació Messi

- Nació Riquelme

- Maxi le metió el gol de volea a

- Cani le metió el gol histórico a

- Nació Osvaldo Zubeldía

- Nació Sábato

- Nació Fangio

- Nació el Sgto. Cabral

- Nació el Duki

- Falleció Gardel

- Falleció Rodrigo



RT para que sea feriado. — Gran DT (@GranDToficial) June 24, 2022

https://twitter.com/TorresErwerle/status/1540167836458373123 24/06/1911: Nacieron Juan Fangio y E. Sábato.

24/06/1935: Murió Gardel.

24/06/1978: Nació Riquelme.

24/06/1987: Nació Messi.

24/06/1990: Argentina eliminó a Brasil del Mundial.

24/06/1996: Nació Duki.

24/06/2000: Murió Rodrigo.



El 24 de junio tendría que ser feriado nacional. — Valentín Torres Erwerle (@TorresErwerle) June 24, 2022

https://twitter.com/luliariasl/status/1540135017946710017 El cumpleaños de Lionel Messi debería ser declarado feriado nacional. — Luciana (@luliariasl) June 24, 2022

https://twitter.com/Cronopio777/status/1540170209708867585 Hoy cumple años el fútbol. Hoy debería ser feriado. pic.twitter.com/J9TzNUQAH5 — Julio Cronopiano (@Cronopio777) June 24, 2022

https://twitter.com/valencasIa/status/1540147431563821058 el boludazo de turno a las 00:

hoy cumplen años Messi, Riquelme, duki, el papa Francisco y Ricardo fort debería ser feriado nacional — valenton (@valencasIa) June 24, 2022

https://twitter.com/valentinboke/status/1540347206938644481 -hoy debería ser feriado, cumple años el futbol

-flaco te pregunte porque faltaste al laburo te acaban de echar — hago catequesis y yoga (@valentinboke) June 24, 2022

