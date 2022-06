Gran avistaje de OVNIS alertó a varios vecinos de El Bolsón

"Objetos podrían ser, ya que realizan movimientos de aceleración y frenado bruscos, ángulos de 90 grados al instante", definió.

Señaló además sobre los ovnis que "muchas veces se cree o no, ya que en la década del ’40 y ’50 era hablar de un tema tabú y la gente que se atrevía era mal vista o tomada por loca o borracha".

"Por suerte –agregó-, con el tiempo eso cambió: el fenómeno ovni fue tomando una relevancia muy importante y la mayoría de los casos fueron resueltos de manera científica. Joseph Alex Finek, quien trabajaba para la Nasa y fue asesor del filme 'Encuentros cercanos del tercer tipo', investigó 2.5 millones de casos, donde el 60% eran hechos inexplicables y los restantes, de alguna manera, se podían explicar. A partir de allí, comenzó a difundir el tema como corresponde", graficó.

La teoría de una pista de aterrizaje

En referencia al "corredor de ovnis" que evidencia la zona andina, Pollola sumó al triángulo los cerros Roca del Tiempo (al oeste de Lago Puelo) y el propio Morrudo, que "son los lugares en que con más frecuencia ve observan estos objetos voladores no identificados". Sumó otros testimonios, como "el aparato estrellado años atrás en el cerro Pirque (El Hoyo), donde jamás se supo si fue un ovni, un meteorito o restos espaciales, ya que nunca se encontró, aún cuando el impacto fue percibido por muchos pobladores". Y remarcó que:

Las luces que frecuentemente se ven sobre el cordón Piltriquitrón, donde uno se da cuenta que se trata de algo que no es convencional, ya que por acá no pasan aviones y los helicópteros solo aparecen cuando hay un incendio forestal Las luces que frecuentemente se ven sobre el cordón Piltriquitrón, donde uno se da cuenta que se trata de algo que no es convencional, ya que por acá no pasan aviones y los helicópteros solo aparecen cuando hay un incendio forestal

De igual modo, detalló un episodio que vivió personalmente hace un mes, cuando desde la ventana de su casa en El Hoyo "vi una extraña luz anaranjada que se movía sobre el cerro Pirque. Era casi medianoche y llovía mucho, al principio pensé que era el alumbrado público entre las ramas sacudidas por el viento. Presté más atención y estaba mucho más arriba, la luz se prendía y apagaba con gran intensidad, subía y bajaba y media hora después hizo una fusión, se apagó, volvió una luz blanca y desapareció. Automáticamente, se cortó la energía y la señal telefónica en toda el área, que duró hasta el día siguiente".

Sumó que también "existen algunos videos de otros avistamientos en la zona, como uno registrado durante el incendio de Las Golondrinas".

De igual modo, destacó que el cerro Piltriquitrón "es un espacio donde existe mucho enigma y misterio. Se han encontrado unas huellas muy extrañas, que parecen las del yeti (tengo las fotografías) y una puerta que parece tallada en la piedra, dorada y con algunas inscripciones", concluyó.