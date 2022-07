Este ejercicio es realmente "curativo" para la salud mental

image.png

“Hay algo en el levantamiento de pesas y el trabajo con resistencia” que genera resiliencia, “no solo en el cerebro, sino también en el cuerpo”, dijo Chelsea Haverly, trabajadora social clínica y fundadora de Hope Ignited, una organización estadounidense dedicada a educar sobre el trauma.

“No se trata solo de 'puedo hacer cosas difíciles'. Es 'mi cuerpo puede hacer cosas difíciles'. Es 'no me he sentido fuerte, y ahora me siento como una bestia'”, ejemplificó Haverly a NYT.

A Rachel Sloane se le diagnosticó TEPT a principios de 2021 después de soportar abusos físicos y sexuales. Inicialmente recurrió al levantamiento de pesas por el deseo de cuidar mejor su cuerpo, pero cuanto más entrenaba, más segura, tranquila y conectada se sentía fuera del gimnasio.

“Ni siquiera estaba intentando usar el levantamiento como un medio para controlar mi salud mental”, dijo. Pero “me dio un medio para retroceder físicamente, contra todo el miedo y la impotencia que sentía todo el tiempo”.

En el libro de 2021 "Lifting Heavy Things: Healing Trauma One Rep at a Time", la entrenadora personal y sobreviviente de trauma, Laura Khoudari, explicó que una de las razones por las que ella se conecta con este ejercicio es porque ofrece pausas regulares en la intensidad, lo que le permite revisarse a sí misma y evaluar cómo se siente, lo que a su vez ayuda a evitar sentirse abrumada.

“Los descansos le dan al sistema nervioso la oportunidad de calmarse. Cuando lidiamos con un trauma, nuestro sistema nervioso generalmente tiene menos capacidad para el estrés y también menos resiliencia. Y entonces puedes usar el entrenamiento de fuerza para llevar al límite la cantidad de estrés que puedes soportar”, aseguró Khoudari a NYT.

Como sintetizó James Whitworth, fisiólogo y especialista en ciencias de la salud en el Centro Nacional para el PTSD de Estados Unidos, “mejorar la fuerza física de una persona de manera que pueda ver y sentir puede ser particularmente potente para las personas con PTSD, al ayudar a replantear su visión del mundo, así como la visión que tienen de sí mismos”.

