Sellos: Del Frente de Todos a Unión por la Patria

Son especulaciones y no deberían ser tomadas como algo más que eso. En la mirada de un camporista, es imposible que La Cámpora quede afuera de cualquier discusión ejecutiva. Lo que sobran son alquimias por estas horas.

https://twitter.com/unionxlapatria/status/1669088991327518721 Nos unimos para defender a la Patria.



Unión por la Patria — Unión por la Patria (@unionxlapatria) June 14, 2023

ParTE

Hay presiones por donde se las busque. La que intenta bajar a Daniel Scioli como precandidato presidencial se aceleró de una manera furiosa en la tarde el martes 13/06 (no te cases ni te embarques) cuando trascendió que el partido PatTE (Partido del Trabajo y la Equidad, fundado por Alberto Fernández, presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista), sería dejado de lado. No obstante, finalmente, firmó su integración al nuevo frente nacional.

Dejar afuera a ParTE -presidido hoy por Claudio Ferreño y con Fernanda Gil Lozano como secretaria general- hubiese sido equivalente a excluir a Alberto Fernández. ParTE es su creación y él mantuvo operativo al partido con el objetivo de abrir un paraguas en caso de que cumpliera con la expectativa del lanzamiento, nunca realizado, del 'Albertismo'.

Utilizando a ParTE, comenzó a recorrer las provincias y, en especial, el conurbano bonaerense, el embajador argentino en Brasil, ex gobernador de PBA, ex vicepresidente de la Nación, ex candidato presidencial. En un plenario con dirigentes de la 1ra. Sección Electoral él se exhibió rodeado de portadores de fichas de afiliación al instrumento partidario ligado al Presidente de la Nación y del Consejo Nacional del PJ. A esta altura ya es un sinsentido negar que detrás de la postulación de Scioli está Fernández.

https://twitter.com/ParteOK/status/1668814857368379393 El encuentro contó con la presencia del Precandidato a Presidente Daniel Scioli (@danielscioli) y la Precandidata a Gobernadora de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz). pic.twitter.com/IA87Bvux9x — ParTE (@ParteOK) June 14, 2023

CFK

En la propia definición de un Barón del Conurbano, cada cierre electoral, a medida que pasan los años, aumenta la capacidad de sorpresa. La inverosimil se vuelve cotidiano. La incertidumbre y la ansiedad ganan la parada.

Sin embargo, el nivel de junio 2023 no parece tener antecedentes para el peronismo bonaerense. Todas las miradas apuntan a Cristina Fernández de Kirchner. Y hay quienes creen que aún todavía hay margen para que ella sorprenda con su propio futuro electoral.

Viejo vicio de la política que ya se ha trasladado a otros ámbitos de la vida cotidiana: relativizar las palabras y las gestualidad previas. Acaba de suceder ahora con Lionel Messi, quien luego de decir que no jugará la Copa del Mundo 2026, recibe múltiples especulaciones acerca de si esa idea puede cambiar en el futuro. Con CFK sucede algo similar.

Luego de mantener reuniones en el Senado el martes 13 y miércoles 14, ella decidió estirar el misterio y viajó a El Calafate, Provincia de Santa Cruz durante el fin de semana. Antes de regresar a CABA irá a Río Gallegos, capital provincial, para inaugurar la ampliación del hospital local.

Los frentes quedaran anotados ante la Justicia Electoral pero será sólo un esbozo del final de la película. Si hay o no PASO se sabrá la semana que viene. La fecha del 20/06 asoma como simbólica para quienes quieren/necesitan leer algo que se asemeje a sus expectativas.

https://twitter.com/danielscioli/status/1668988088608063494 No somos comentaristas de problemas. Venimos a enfrentarlos y resolverlos.



Para resolver los problemas de la gente tenemos que construir sobre lo construido y avanzar hacia una gran agenda del desarrollo argentino. #MásQueNuncaDaniel pic.twitter.com/YZqoNYowRr — Daniel Scioli (@danielscioli) June 14, 2023

Preguntas

“Desde 2011, cuando ella tomó la lapicera, las cosas siempre fueron iguales. Hay una características central del kirchnerismo, y es la desconfianza. Por ese motivo se hace poco creíble que cedan el control de las precandidaturas si ella observa que hay alguna posibilidad de ganar, sobre todo en provincia de Buenos Aires”, sostiene un analista experimentado que ha trabajado para muchas campañas y conoce la manera en que definen sus cosas el cristinismo.

Hay 3 incógnitas clave, anudadas una con la otra.

¿CFK realmente cree que aún tiene alguna posibilidad de ganar la elección nacional y, por lo tanto, retener la provincia de Buenos Aires? Si la elección nacional estuviera perdida ¿ella ataría la estrategia a sólo sostener Buenos Aires? ¿Ella está trabajando para 2023 o para 2024?

Es importante recordar que el gobernador Axel Kicillof aún no definió la fecha en la que se votará. ¿Agosto? ¿Octubre?

https://twitter.com/MatiMow/status/1669129728328908800 Hilo explicativo para quienes no entienden por qué la pelea entre el PJ bonaerense (Máximo) y el tándem Alberto-Scioli.

https://t.co/zLvJDsALS1 — Matias Mowszet (@MatiMow) June 14, 2023

Los Otros

Entre quienes pasaron por el Senado en las últimas horas estuvo Juan Grabois. Él visitó a Cristina Kirchner luego de haberle contado a una persona de su estrecha confianza que comprendía que buscaran contenerlo porque el ministro de Economía, al que él rechaza, sería precandidato.

Más tarde, su partido, Patria Grande, firmó su adhesión al frente. ¿Lo convencieron de quedarse porque Massa no será precandidato? Misterios. La ansiedad aumenta con el transcurso de las horas.

En Juntos por el Cambio no es diferente, con la excepción de mantener el nombre que del otro lado cambió.

Juan Schiaretti no estará en la alianza lo que, según Mauricio Macri, presupone un triunfo de Patricia Bullrich. En este espacio la interna presidencial derrama tensiones en la provincia de Buenos Aires y en los municipios. A esta altura, las primarias asoman como inevitables en todas las categorías, con la excepción de ciertos municipios donde los intendentes podrían llevar ambas boletas. Serán excepciones.

https://twitter.com/JSchiaretti/status/1669166684031053826 En #Córdoba tenemos reglas de juego estables, y para conservar este modelo de gestión y entrar a los desafíos de los nuevos tiempos, es necesario que tengamos un gobernador que sea joven, capaz de mantener la confianza y de darle certeza a todos los cordobeses. pic.twitter.com/ZnlleuHcaS — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) June 15, 2023

La negociaciones con el radicalismo serán trascendentes. De su final dependen la conformación de las fórmulas. A esta altura, es posible que Néstor Grindetti lleve de compañero a Joaquín De la Torre.

Los números -¿quiénes hacen los números? ¿Son presenciales o telefónicos o sólo redes sociales?- de esta corriente del PRO son muy favorables a Patricia Bullrich. Inclusive menosprecian el caudal electoral de la UCR.

jxc.jpg Los presidentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio sen la sede del Comité Nacional de la UCR. Foto NA

Pero intendentes del peronismo dicen que, cuando un año atrás no tenían duda que se impondría Horacio Rodriguez Larreta, ahora descubren que eso cambió. Sergio Massa considera esos números para reclamar por su precandidatura. Él se autopercibe como el único que podría pelear por los de Rodríguez Larreta si el jefe de Gobierno porteño fuese eliminado en las PASO.

https://twitter.com/JuanGrabois/status/1668752776040681473 3 PROPUESTAS PARA ESTABILIZAR LA MACRO



Ordenar la economía es importante, no es una preocupación de derecha. Pero no es real que se solucione con ajuste y recetas fracasadas. Con @ItaiHagman tenemos propuestas concretas y estudiadas para lograrlo y construir una Argentina Humana pic.twitter.com/Cgxmr22n0o — Juan Grabois (@JuanGrabois) June 13, 2023

Especulaciones

Mientras tanto, Javier Milei no pudo concretar con el precandidato a gobernador que él quería. Luego de una reunión, la posibilidad se enfrió y termino de caer el lunes 12/06 por la noche.

El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, aduce que no le ofrecieron ni la posibilidad de ubicar algunos de su confianza en su propia lista de precandidatos.

https://twitter.com/BritosGuillermo/status/1669051334773858323 Gracias @JMilei por tu HONESTIDAD, por tu hombría de bien, por tu generosidad para entender mi difícil decisión de no acompañarte en este gran desafío. Honrado que hayas pensado en mi. Éxitos en todo lo que viene y gracias en mi nombre y en nombre del vecinalismo. @RAMIROMARRA — Guillermo Britos (@BritosGuillermo) June 14, 2023

“No le daban ni para que pueda poner sus candidatos en la 4ta. Sección Electoral que su territorio político”, contaron en su entorno. Hay muchos interrogantes cada vez más complejos acerca de Milei y su La Libertad Avanza. El gran desafío es capturar el posible voto que iba hacia Javier Milei pero puede que no vaya.

Hay un misterio que azota la política. La bronca y la apatía van de la mano. Sobre todo en los jóvenes. El día de la votación, ambas podrían potenciarse. ¿Qué significa? Quienes están enojados con la política ese día podrían no ir a votar. Por estas horas, la política ofrece su momento más propicio para seguir gestando una abstención histórica.

