Timerman presentó los resultados en su habitual columna del canal C5N. En el caso de que Patricia Bullrich no compitiera se produce una fuga de votos hacia Javier Milei, que sin embargo no es masiva, sino de unos 15 puntos. Más recogería Larreta (27%), aunque es menos de un tercio del apoyo de la exministra de Seguridad. Por encima de cualquiera de ellos se ubican los indecisos: 37%.

Si el ausente fuera, en cambio, Larreta, hay sí un movimiento masivo de sus votantes hacia Bullrich: 81% la apoyaría.

redireccionamiento-timerman.jpg La encuesta del GOP y Trespuntozero que mostraron en C5N.

"En el PRO hay más lealtad con Patricia Bullrich en este momento que con Horacio Rodríguez Larreta. Es como que Horacio se estuviera desmarcando y no lo logra. Si lo lograra, posiblemente acumulara votos", dijo Timerman en su participación del martes en el programa Minuto Uno.

Si se trata de los votos de Javier Milei, hay una mayor afinidad con Bullrich, quien, según los datos que presentó Timerman, absorbe el 42% de los votos del libertario si este no estuviera en la oferta electoral. Un 5% iría a Gerardo Morales, lo cual resulta llamativo tendiendo en cuenta el desprecio que Milei ha mostrado por los radicales. Un 41%, en tanto, se declaró indeciso.

La encuesta presentada por Timerman luego indaga sobre los virtuales corrimientos en el Frente de Todos.

Si 'Wado' de Pedro finalmente no fuera candidato, la mayor parte de sus votantes se declara indeciso (34%) mientras que un 28% migraría a Sergio Massa y un 23%, a Daniel Scioli.

Si fuera, en cambio, el ministro de Economía el ausente, su par de Interior absorbería la mayor parte de su intención de voto (37%), mientras que un 17% se iría con el embajador en Brasil, aunque unos puntos más sacan los indecisos (22%).

La indefinición es mayor entre los votantes de Scioli si este no compitiera. Un 46% dice que no sabe a quien votaría, mientras que un 18% se iría con 'Wado' y un 15% con Massa. La migración de los votos de Scioli no se produciría sólo a opciones peronistas: un 5% votaría a Javier Milei.

