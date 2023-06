"Nosotros vamos a pensar en Chivilcoy", remarcó. Y admitió que no quería dejar la gestión como intendente para irse a hacer campaña a la Provincia: "La hice como acompañante con De Narváez, sé que no hay descanso y no tenés tiempo de ocuparte de la gestión".

"Aunque tengo un excelente equipo de trabajo que me acompaña, me gusta estar en los detalles decisivos y no me gustaría dejar 4 meses el municipio sin enterarme de lo que va pasando día a día. No puedo perjudicar a mi partido y mi ciudad", aseveró Guillermo Britos, quien supo ser aliado de Sergio Massa.

britos_inted.jpg Guillermo Britos le dijo 'No' a Javier Milei, que -por ahora- se queda sin candidato a gobernador bonaerense.

"Para mí es un inmenso honor que uno de los espacios que de acuerdo a todas las encuestas está entre los tres tercios que pueden pelear, piense en mí. No tengo ninguna duda que es una oferta irrepetible en mi carrera, el año que viene cumplo 60 y no creo que vuelva a tener un ofrecimiento de este tipo", señaló.

Dijo, de todas formas, que piensa que "Milei va a hacer una extraordinaria elección, tanto en la Nación como en la Provincia, ante la bronca acumulada contra todos los dirigentes políticos de parte de la gente".

"Ha mostrado dirigentes muy importantes en algunos lugares de la boleta. Creo que va a tener un gran resultado. A La Libertad Avanza le va ir muy bien en esta elección", reiteró.

https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1669003863276285952 Urgente La Libertad Avanza necesita armar la fórmula para la Gobernación de la Provincia ante el desistimiento de Britos. Una buena combinación sería Alberto Benegas Lynch (h)-Juliana Santillán. No falla. Y el hijo del hijo, o sea digamos Bertie Benegas Lynch, primer diputado. pic.twitter.com/GMIdx9hurR — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) June 14, 2023

https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1669008194260156417 Te avisé hace un año que todo esto iba a pasar, Tony Bear. Era solo cuestión de tiempo para que lo vieras. Milei, su hermana y los perros espiritistas pusieron el armado político en manos de ladrones que vendían cargos, irresponsables y fascistas. Fundieron a La Libertad Avanza. pic.twitter.com/XdManbVvBR — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) June 14, 2023

