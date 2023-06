Carolina Losada no explica lo del viaje y apela a Google

"Pullaro aparece acomodando policías que luego terminaron presos", agregó acerca de una presunta maniobra para promover ascensos de algunos uniformados.

Fake News

Días atrás, en Urgente24 mencionamos que las contribuciones a una campaña electoral se registran como tales, y no cabe el obsequio de un viaje en avión porque sí, cuando se trata de cumplir con la legislación vigente. Esta referencia se hizo en relación a que era evidente que Losada no reparaba en estas cuestiones y persiste en su 'descuido' -no reparado, por cierto, ya que teme que impacte mal en su imagen en la interna electoral en que se encuentra empeñado-.

En una entrevista con el diario El Cronista se quejó de las fakes news pero no explicó lo del viaje: “En cualquier buscador que abras en Santa Fe o redes sociales, lo que aparece es publicidad negativa mía, constantemente. Lo que aparece son noticias falsas. En un momento, difundieron que yo iba a cerrar todos los frigoríficos de la provincia. Imaginate el nivel de pavadas que ponen, que lo hacen justamente para ponerme a la gente en contra. Pero yo confío en la gente, no come vidrio. La gente sabe que lo que ya pasó. (...)".

Este miércoles, Losada fue más allá y sostuvo que hay "noticias falsas, en una campaña en la cual gastan 900 mil pesos por día para difundir informaciones falsas" en su contra.

Por lo tanto, anunció que hizo una presentación judicial ante la empresa Google para limitar la difusión de este este tipo de contenidos sobre su persona.

“Como no me encuentran nada a mí, como cobardes hablan por atrás, hacen falsas noticias, una campaña sucia”, se quejó.

Críticas de Carrió

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó a sus candidatos para la gobernación de Santa Fe, Esteban Maradona y Gabriela Andrea Vecchio, que competirán por afuera de Juntos por el Cambio, y apuntó contra Carolina Losada: "Carolina no conoce Santa Fe y convalidó lo que advertí que iba a pasar en Santa Fe. No se puede denunciar dentro de la interna. Si podés, te va", dijo en relación a las críticas a Pullaro.

Luego, Carrió recordó que le propuso a la senadora "armar algo más serio y no quiso".

“Lo que están prometiendo los precandidatos y las precandidatas no lo van hacer, ni siquiera lo pueden hacer porque ni siquiera conocen”, expresó la ex diputada nacional.

Durante la presentación de los candidatos, Carriólamentó que en la provincia “el silencio frente al narcotráfico es enorme”.

