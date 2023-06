Netflix: La nueva estafa con la que se apoderan de tu cuenta

"En mi caso, no solo me llegó el mail, sino que no me dejaba abrir Netflix si no cambiaba la forma de pago. ¿Cómo puede suceder eso si es falso?", preguntó un usuario. Lo cierto es que existen mails verdaderos que está enviando Netflix por eso hay que estar sumamente atentos para saber diferenciarlos en caso de recibirlos.

https://twitter.com/Mau_Albornoz/status/1666420376354562055 Circula un falso mail de Netflix pidiendo actualizar los datos de la tarjeta. pic.twitter.com/rXxJkQBZ9W — Mauro Albornoz (@Mau_Albornoz) June 7, 2023

Los estafadores se encargan de copiar la misma tipografía y establecer el mismo logo de Netflix para suplantar la identidad de la empresa. Incluso también figuran números de teléfonos falsos que se hacen pasar por la compañía.

Por eso, aquellos que reciban alguno de estos mensajes deberá corroborar que la dirección URL sea la oficial de Netflix. Otra de las formas es que la web cuente con el candado que marca la confidencialidad de la página, de esta forma sabrá si es un sitio seguro, como forma para prevenir el fraude.

