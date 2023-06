Lionel Messi festeja contrato con Adidas: Vuelan acciones

image.png

En contraste, Adidas se encuentra entre los principales auspiciadores del delantero argentino. La reconocida marca alemana también ha ofrecido otorgarle a Messi un porcentaje de las ganancias adicionales generadas por las ventas de camisetas y productos deportivos relacionados con su fichaje.

De acuerdo con Eduardo Flores, CEO de la agencia de marketing deportivo Toque Fino, el acuerdo entre Messi y las marcas no tiene precedentes, pero se pudo concretar debido a las gestiones que se llevaron a cabo a partir de 2021. Esta planificación permitió que el Inter Miami estuviera listo para ficharlo una vez que quedara libre del PSG. Sobre esto, el CEO detalló que:

Es un fenómeno que no se ha visto, es incluso superior al momento en que la MLS fichó a Pelé. Ahora el club puede quintuplicar la inversión por patrocinio en el uniforme. También va a evolucionar el merchandising. En el fútbol los derechos de imagen no son individuales, sino colectivos y las empresas pueden negociar por lanzar mercadería con el rostro de Messi. El tercer punto es el ‘fan experience’, porque se podrán hacer activaciones, ‘meet & greet’ y otros no solo en Miami, sino en cada estado que visite Es un fenómeno que no se ha visto, es incluso superior al momento en que la MLS fichó a Pelé. Ahora el club puede quintuplicar la inversión por patrocinio en el uniforme. También va a evolucionar el merchandising. En el fútbol los derechos de imagen no son individuales, sino colectivos y las empresas pueden negociar por lanzar mercadería con el rostro de Messi. El tercer punto es el ‘fan experience’, porque se podrán hacer activaciones, ‘meet & greet’ y otros no solo en Miami, sino en cada estado que visite

Adicionalmente, el empresario destacó que esta es una estrategia estratégica por parte de Apple para fortalecer su marca y establecerla como sinónimo de calidad y excelencia.

Apple no se conforma con productos estándar, sino que sobresalgan. Los atributos de excelencia de la marca Apple se llevan bien con Messi, el último campeón de mundo. Cuando eres campeón mundial tu imagen cambia y ahí está el potencial Apple no se conforma con productos estándar, sino que sobresalgan. Los atributos de excelencia de la marca Apple se llevan bien con Messi, el último campeón de mundo. Cuando eres campeón mundial tu imagen cambia y ahí está el potencial

¿Precio de la camiseta del Inter de Miami?

Tal como informó Urgente24 en: Lionel Messi: ¿Precio de la camiseta del Inter de Miami?, ahora todo el mundo se pregunta cuál es el precio de la camiseta.

Pero no solo los aficionados están entusiasmados con la llegada de Messi. También los comerciantes y los sponsors del club, que ven en el argentino una oportunidad única para aumentar sus ventas y sus ingresos. Y es que la presencia de Messi en el Inter de Miami tiene un efecto directo sobre el precio y la demanda de las camisetas del equipo, que se han disparado en las últimas horas.

image.png

Según la página oficial de Adidas (los sponsors del Inter de Miami), la camiseta titular, de color blanco, está a $7.999. Sin embargo, en la MLS Store aparecen más opciones y nuevos modelos, aunque los valores son considerablemente mayores.

image.png

La actual chomba de color rosa y detalles en negro (se estrenó el año pasado) cuesta 80 dólares (sin impuestos). La réplica con un nombre y número a elección se puede conseguir a 120 dólares.

Más contenido en Urgente24

Contraofensiva de Larreta para ampliar JxC y se acopla la UCR

¿Efecto Milei? FMI desembolsará según alianzas y candidatos

Florencio Randazzo vuelve al radar en las PASO: ¿Pianta FDT?

"Al crujir JxC, cotiza en dólares la candidatura del Frente de Todos"