“No porque Bullrich o Milei vayan a ser una oposición desenfrenada. Pero, ¿vos crees que los sindicatos o los movimientos sociales van a entregar, van a claudicar tan fácilmente por medio de la oralidad, de las potencias de la razón? En este campo, me parece que es mucho más inteligente y atinado una cuestión más consensual, pragmática que pueda tratar de intentar construir un capitalismo posible... viable”, analizó el analista y escritor.

Y en cuanto a la figura de Milei, el ‘Turco’ Asís dijo que ve en él un “menemismo incipiente”.

“(Milei) Quiere hacer lo que hizo Menem con Cavallo pero eso se hizo porque tenía el Partido Justicialista detrás, el peronismo adentro”, advirtió.

“Los liberales se llevaron siempre mejor con los peronistas que con los radicales”, recordó, quizás en una alusión a la alianza que la Ucedé forjó con el peronismo de Carlos Menen a fines de los años ’80.

“Son completamente diferentes porque ellos se creen progresistas, son republicanos y demás, pero no tienen mucho que ver con una derecha conservadora y liberal”, explicó Asís sobre los liberales.

Volviendo al caso de Juntos por el Cambio, puntualizó que “lo que los unificó fue el antikirchnerismo y ahora lo que ocurre es que prácticamente casi se repartían puestos del próximo gobierno que tenían asegurado, pero ahora al desmantelarse y crujir tanto la estructura de Juntos, al ver lo que en la práctica es nacionalmente el fenómeno de Milei, la candidatura del Frente de Todos pasa a cotizarse en euros, en oro, en dólar ”.

La definición de Cristina Kirchner

En cuanto a la interna en el Frente de Todos y la falta de definición de las candidaturas entre tironeos para que Daniel Scioli se baje, los movimientos de ‘Wado ’ de Pedro y el aviso de Sergio Massa de el Frente Renovador competirá en internas si no hay lista de unidad, Asís opinó que Cristina Kirchner debe decidir si quiere “morir con las botas puestas o sobrevivir descalza”, en relación a la opción de arriesgarse a una derrota electoral con sus posibles candidatos como Máximo Kirchner, Wado de Pedro o Axel Kicillof. O si, por el contrario, elige apoyar a un candidato que no es de su espacio, como Massa, quien podría tener chances de llegar a la Presidencia pero no le respondía directamente.

Por otro lado, se juega también la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, y en este caso, Jorge Asís no descartó que finalmente sea Kicillof el elegido para competir por la Presidencia mientras Máximo Kirchner busque quedarse con la provincia, este fue su razonamiento: “El interesado en ser gobernador es Máximo, para llevar el apellido Kirchner en la boleta. Ese es uno de los escenarios”.

