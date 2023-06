Florencio Randazzo vuelve al radar en las PASO: ¿Pianta FDT?

Esos rumores, que podrían ser confirmados el próximo 14 de junio con la inscripción de las alianzas, pondrían a Randazzo como un hombre central en un espacio que se verá incluso mejor parado una vez que pasen los comicios. Y, sobre todo, en caso de una derrota anticipada del Frente de Todos.

Schiaretti Randazzo P.jpg Florencio Randazzo vuelve a órbita.

Precisamente, a lo que apuntaría Hacemos un País Federal es a ofrecerse como catalizador de los peronistas que tengan que reubicarse en caso de una derrota del Gobierno nacional. Es decir, una puerta al futuro, incluso con posible diálogo con un eventual gobierno del ala moderada de Juntos por el Cambio.

Con esa ofrenda clara, Randazzo buscaría ganar más espacio y protagonismo, plantando de cara al futuro una bandera de presencia. Esa que lo vuelve a poner en el radar político luego de una larga ausencia.

Un dato no menor para el espacio que cuenta con el respaldo de la Democracia Cristiana, del Partido Autonomista Nacional (PAN) y del Partido Socialista fue la baja de Juan Manuel Urtubey. De hecho, la renuncia a la precandidatura que compartía el salteño con el cordobés Schiaretti le abrió aún más las puertas a un ingreso fuerte de Florencio Randazzo, el dirigente con más peso dentro del espacio luego del gobernador de Córdoba.

En esa eventual fórmula, Randazzo podría ser un fuerte factor de atracción para votos peronistas cansados del kirchnerismo. Algo muy presente en la zona de influencia del dirigente: Gran Buenos Aires.

Así las cosas, el ex ministro de Transporte aguardaría con paciencia a ver los frutos de su apuesta. Apalancado en la figura de Juan Schiaretti, podría incluso volver a los primeros planos de la política en caso de llegar a un acuerdo post PASO con Juntos por el Cambio, que ya no tendrá interna y no tendrá por delante la compulsa provincial (Luis Juez candidato).

