Sin embargo, CFK jamás hizo referencia alguna a su renuncia a la reelección y hoy se interpreta su reaparición como un resultado del albertismo sin Alberto, tal como sucedió en 2019 cuando lo designó candidato presidencial con un video en YouTube posteado en Twitter: "convocó a Alberto para quedarse con el randazzismo sin Randazzo y para que eso resultara en un ingreso de Massa al espacio".

De más está decir que el albertismo jamás existió, pero es una forma de expresión que utilizan dentro del espacio para graficar lo que será la nueva forma que adoptará el oficialismo de cara a las elecciones 2023.

Interesante lo que filtró la periodista Melisa Molina en Página12, medio del Grupo Octubre, de Víctor Santamaría:

En Casa Rosada, en tanto, le bajan el tono al evento del jueves y dicen que no esperan grandes definiciones de la vicepresidenta, sino que "será parecido a las disertaciones anteriores en las que habla del FMI". Cerca del mandatario comentaron a este diario que esperan que CFK diga algo sobre la decisión del Presidente de dar de baja su posible candidatura porque aún no se pronunció al respecto. Consideran que Fernández "ya hizo lo que le pedían", y esperan que eso sirva para, desde ahora, poder dedicarse al armado electoral. "Ellos insistían para que se baje, pero no parecieran tener pensada la próxima jugada", decían en Balcarce 50. Este jueves puede haber una respuesta del kirchnerismo al respecto.

La escuela Justicialista Néstor Kirchner será un espacio "de formación de cuadros políticos y de dirigentes", creado por la UMET en conjunto con La Cámpora y el Frente Renovador, pero que, según dijo uno de sus miembros a este diario, "pretende ser un espacio del justicialismo donde estén representados también los gobernadores". Por ese motivo, dijeron, varios de ellos estarán invitados a la presentación del jueves a cargo de CFK en La Plata. La idea de conformar ese espacio se empezó a gestar desde la UMET en diálogo con Máximo Kirncher y otros integrantes de la Cámpora. Luego se sumó el Frente Renovador y también el Instituto Patria. Además de gobernadores, fueron invitados a la presentación del jueves intendentes y distintos referentes de la academia y la cultura.

La semana pasada miembros de la UMET y de los espacios que conforman la escuela le fueron a presentar la iniciativa a Cristina Fernández Kirchner y a ella, según cuentan los que fueron parte de la reunión, le pareció "un proyecto valioso".

Sin dudas, será interesante los gobernadores e intendentes que asistirán y quienes no.

