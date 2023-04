"Se armó la podrida": Apuran a Maslatón en redes por sueldo

image.png

“Parece que se armó la podrida por haber publicado la factura con mis honorarios de marzo a C5N por Duro de Domar. Entiendo el momento bearish del periodismo argentino y mundial, pero también debe entenderse que debo transparentar este ingreso tan delicado.”

Un poco de background: la cosa no quedó ahí

Respuestas hubo de todo tipo, desde insultos hasta citaciones de figuras reconocidas dentro de la comunicación. Este último fue el caso de Natalia Volosín. Escribió lo siguiente sobre el sueldo de Maslatón:

image.png Acá se hubo un intercambio entre ambos.

"Todos los columnistas de TV saliendo a cortarse la chota en vivo en 3, 2, 1…"

Y Maslatón no se quedó callado:

image.png Maslatón tildando al periodismo de bearish y argumentando.

"Veo que considerás que es mucho, Natalia. Entiendo que el periodismo honesto sea en el siglo XXI una actividad muy bearish. A mi este ingreso simbólico me permite pagar el taxi ida y vuelta a C5N y pasar por un bar a la salida. Técnicamente, cubro los costos. Es carga pública."

Y Maslatón también dijo, al respecto de quienes condenaban que hablara de su sueldo y tocara el tema con tanta tranquilidad, lo próximo:

image.png Unas palabras que sacudieron las redes.

"Millones ganan medio o un palo por mes. De no ser así no podría haber tanto consumo en el país. Ocurre que, culturalmente, queda bien presentarse como pobre y miserable, declarar que se gana el mínimo y rematarla poniendo cara de fundido. La realidad contradice este montaje."

Actualización: Maslatón toma su trabajo en los medios como carga pública

El periodista y columnista Pablo Kablan también salió al respecto, dijo:

"Carlos, sepa ud que me alegro que le paguen lo que necesita para el taxi y el bar. Pero créame que en esta noble actividad del periodismo, hay muchos, incluso sentados a su lado, que no les pagan taxi y trabajan muy bien aunque tienen que vivir con menos. No les falte el respeto."

Y Maslatón volvió a aparecer.

image.png

"Kablan, estoy aquí porque me lo pidieron. Stopeo, no busco trabajo en los medios, lleva mucho tiempo y lo tomo como carga pública. Mas quiero pagarme los costos. Hablaré con los jerarcas de C5N, no quiero incentivar enfrentamientos sindicales. No soy comunista. Soy capitalista."

Maslatón también se cruzó con Oscar Gonzáles Oro:

Sin embargo, todo no anterior no fue el único inconveniente de Carlos Maslatón. Durante la mañana del miércoles 26 de abril, el periodista Oscar González Oro y Carlos Maslatón tuvieron un enfrentamiento en vivo durante la transmisión del programa Desayuno Americano (América TV).

image.png

El tema de la discusión fue la crisis económica en Argentina y la opinión del analista sobre cómo evolucionará la situación.

