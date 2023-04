Alejandro Fantino sepultó a Alberto: "Ya ni presidente sos"

“La gente está en el fondo del mar, rascando la olla de nuevo”, lo que hace la dirigencia política es “una tocada de culo, una forrada” continuó diciendo Alejandro Fantino.

“El odio que te agarra, tenés ganas de decir: no podés ser tan mierda, loco. Y de última, si comprás un avión, no me lo cuentes, hacelo pasar por abajo, no me lo pasés por la cara, boludo”.

“Por qué hay que bancar un helicóptero para éste muchacho o para el que venga (sea Patricia Bullrich, Larreta o Milei). Dejen de romper las pelotas, empiecen a dar señales”, reclamó.

