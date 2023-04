Carlos Maslatón vs. Cytnhia García en Twitter: "Barbaridad"

image.png García lanzó un nuevo tuit refiriéndose a los dichos de Mariquita Delvecchio, pareja de Maslatón.

El muñeco de Hugo Chávez, Carlos Maslatón y Mariquita sacada

"Yo estuve en el funeral de Chávez. Estuve en el cajón. ¿Sabés qué había? Un muñeco de goma. ¡Cynthia, yo lo vi, me abalancé sobre el cajón de Chávez y no era real, era un muñeco de goma!", fue la frase que utilizó Maslatón e incendió el estudio de C5N.

"¡Nooo, no, no, no... Te vas a la mierda!", expresó García por el derrape del libertario, que insistía: "Yo no dije que no murió. Estoy diciendo que el que estaba en el cajón el día 9 de marzo de 2013 a las 23:53 de Caracas no era Chávez sino un muñeco de goma de mala calidad".

"Chávez murió el 30 de diciembre del 2012. Se informó públicamente que murió el 5 de marzo de 2013 y yo viajé rápidamente a Caracas porque quería ver el último funeral stalinista del mundo. Te puedo asegurar que no estaba Chávez ahí", insistió el abogado.

DURO DE DOMAR: El TENSO momento entre MASLATÓN y CYNTHIA GARCÍA

Marquita Delvecchio, sacada contra Cynthia García: "¡Atorranta!"

En tanto, desde Twitter, Mariquita Delvecchio se sacó ante la expresión de Cynthia García "¡te vas a la mierda!":

Cintia García, en C5N (no te arrobo porque no te encuentro entre tantas homónimas), me resultás una irrespetuosa, intentando hacer un aprovechamiento de tu género despreciable. Hoy mandaste a la mierda a Maslatón... ¿mirá si hubiera sido al revés? Atorranta Cintia García, en C5N (no te arrobo porque no te encuentro entre tantas homónimas), me resultás una irrespetuosa, intentando hacer un aprovechamiento de tu género despreciable. Hoy mandaste a la mierda a Maslatón... ¿mirá si hubiera sido al revés? Atorranta

Luego, agregó sobre otro tramo de la charla: "La bruta de Cintia García cree que un cargo público es lo mismo que un cargo electivo. Y se autodefine como profesora de periodismo... con razón el actual nivel de periodistas".

Entonces, la expanelista de 6-7-8 le aclaró: "Estimada, acá estoy cualquier cosa que me quieras decir. (Es cierto que debo tener homónimas por apellido popular. Mi nombre se escribe Cynthia). Quiero aclarar solamente que no mandé a la mierda a su compañero. Dije: 'te fuiste a la mierda'. No es lo mismo. Saludos".

