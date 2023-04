Luego, tras exhibir varios clips de algunas de las declaraciones más escandalosas de funcionarios y periodistas militantes del oficialismo contra la oposición, la conductora sostuvo:

Odiadores son ustedes. Ocúpense de la inseguridad, de la pobreza, de la marginalidad, de las cosas realmente importantes en la República Argentina. Dejen de obsesionarse con la prensa, con los periodistas, no nos persigan, no nos molesten, déjennos trabajar, dejen de llamar a los medios donde trabajamos Odiadores son ustedes. Ocúpense de la inseguridad, de la pobreza, de la marginalidad, de las cosas realmente importantes en la República Argentina. Dejen de obsesionarse con la prensa, con los periodistas, no nos persigan, no nos molesten, déjennos trabajar, dejen de llamar a los medios donde trabajamos

image.png Canosa exhibió el hilo de Silvana Giudici, condenando la penalización de las periodistas y del canal por sus dichos.

Sin dar nombres, Canosa también apuntó contra las voces del periodismo que se alzaron contra ella y Di Marco, como Romina Manguel, Nancy Pazos y Cinthya García.

"Ustedes que lloraban tanto, los periodistas que señalan y que no nos dejan hablar porque les molesta, porque debe de ser muy molesto tener una jefa o un jefe que te diga lo que tenés que hacer, decir o pensar. Por suerte yo soy una persona libre y me hago cargo de lo que digo, no vengo acá a recibir sobre por debajo de mi escritorio. Vengo acá y pongo el alma y el cuerpo, con errores y con aciertos, pero esta soy yo", exclamó.

Estos que lloraban tanto en el Gobierno de Macri por el dólar a 40 mangos, por la pobreza, ahora que ya tienen cada uno su programita de televisión de radio, no dicen nada. Caraduras Estos que lloraban tanto en el Gobierno de Macri por el dólar a 40 mangos, por la pobreza, ahora que ya tienen cada uno su programita de televisión de radio, no dicen nada. Caraduras

"Toda la gente que viene a este programa, yo nunca sé lo que van a decir. Acá se sentó Laura Di Marco y dijo lo que quería (...) Yo no les digo de qué van a hablar, hablamos. Podemos disentir, podemos acertar o nos podemos equivocar, somos humanos. Viva la libertad de expresión que a ustedes tan mal los pone", espetó.

"Yo les digo que el periodismo ensobrado es básicamente insoportable. Es terrible que a ustedes les paguen por decir lo que les piden que digan. Ustedes militan el mal, porque ahora hay más pobres que antes", concluyó Canosa.

Pauta e interna en LN+: Laura di Marco pidió disculpas

LN+ fue cuna de un momento oscuro y bochornoso. En una publicación en su cuenta de Facebook, Laura Di Marco explicó que brindó información de Florencia Kirchner porque consideraba que era de interés público, pero que entendía que en el contexto de la grieta política argentina podía ser interpretada como un ataque personal.

La periodista recibió críticas de todos lados por sis dichos de Florencia Kirchner, hija de CFK. Ahora no solo tiene al oficialismo en contra, sino también a compañeros de LN+ como a otros periodistas.

"Después de analizar todos los costados del tema, pido disculpas si herí o lastimé a la vicepresidenta y a su familia con la información que ofrecí sobre el estado de salud de su hija", escribió la periodista, que es autora de la biografía 'Cristina Fernández, la verdadera historia', publicada en 2014.

image.png

Di Marco también se disculpó con las madres de hijos e hijas con trastornos de alimentación, como el que padece Florencia Kirchner según ella misma reveló, si se entendió que conectó la enfermedad con el vínculo materno. "Como toda enfermedad es, según los expertos, un trastorno multicausal", aclaró.

Asimismo, negó haber diagnosticado o estigmatizado a nadie y reivindicó su trayectoria como activista por los derechos de las mujeres y la diversidad. "Los tiempos de un programa de TV dificultan explayarse en todos estos sentidos", se justificó.

La participación de di Marco en el programa de Canosa generó una fuerte polémica y repudio en las redes sociales y en el ámbito político. La periodista había afirmado que Florencia Kirchner tenía un "trastorno alimentario severo" y que su madre le había dicho que "no quería vivir más".

También había cuestionado el aspecto físico de la hija de la vicepresidenta y había sugerido que su enfermedad estaba relacionada con la corrupción. "Es una chica que tiene un cuerpo muy deteriorado. Es una chica que tiene un cuerpo muy grande para una estructura ósea muy chica. Es una chica que tiene un cuerpo enfermo por la corrupción", había dicho.

