La destruyeron: Viviana Canosa comparó a Lali con Jey Mammon

Por otro lado, Canosa hizo un contraste con alguno de los artistas de la escena, como Duki y Wos, y sostuvo por ser hombres ellos serían considerados violadores. Entonces, dijo:

¿Qué pasa cuando lo hace una mujer como Lali Espósito? Es hermosa, bella, talentosa, no hace falta que lo diga, pero hace el Chape tour y ejerce poder sobre los adolescentes sobre un escenario. Se chapa minas, tipos, nadie dice nada, todos dicen: ‘Qué genia Lali Espósito’. ¿Quieren igualdad para todos y todas? ¿Qué pasa cuando lo hace una mujer como Lali Espósito? Es hermosa, bella, talentosa, no hace falta que lo diga, pero hace el Chape tour y ejerce poder sobre los adolescentes sobre un escenario. Se chapa minas, tipos, nadie dice nada, todos dicen: ‘Qué genia Lali Espósito’. ¿Quieren igualdad para todos y todas?

Además, la periodista recordó la reacción de la actriz por la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés por abuso sexual infantil: "Lali hizo mierda a Juan Darthés, pero con Jey Mammon dice que hay que esperar lo que diga la Justicia. Todo es una doble vara en este país. Es increíble, cuántos miserables".

https://twitter.com/PolitoMor/status/1641500738751700992 Un fan de Lali le respondió a Canosa después de mostrar un video besando a un supuesto menor de edad. “Soy yo. La besé y soy mayor. Es increíble que ejerza su profesión a partir de noticias falsas”. pic.twitter.com/64JlW5G2Ii — Polito Moreno (@PolitoMor) March 30, 2023

Los dichos de Canosa no demoraron en viralizarse y tuvieron respuesta, no de parte de la artista, sino de uno de sus aficionados quien, según indicó, apareció en el informe de la figura de LN+. El fanático aseguró ser mayor de edad y que él expresó su consentimiento, además de cuestionar la tarea periodística de Canosa.

Más tarde, el nombre de la ex A24 se volvió tendencia y miles de usuario estallaron en su contra.

Por Jey Mammon, Viviana Canosa vs. Telefe: "Levántenlo"

La denuncia contra Jey Mammon por abuso sexual sacudió a Telefe y decidió apartarlo de la conducción de La Peña de Morfi. El pasado domingo 26 de marzo, Jésica Cirio comenzó la emisión con un breve comunicado en el cual no mencionó a su compañero y, tras presentar a Georgina Barbarossa como reemplazante, el ciclo continuó como si nada pasara.

De más está decir que no fueron pocas las voces que se alzaron contra la decisión del canal de continuar con la transmisión del ciclo. Una de ellas fue la de Viviana Canosa, quien desde LN+ instó a Telefe a levantar el programa por respeto a su fallecido creador y ex conductor, Gerardo Rozín.

El reclamo de Viviana Canosa a Telefe por el caso de Jey Mammon: "Por la memoria de Gerardo Rozín"

Durante su editorial del pasado viernes 24 de marzo, la conductora se refirió tanto a la denuncia sobre Mammón como la que recayó sobre Marcelo Corazza, el primer ganador de Gran Hermano y productor de dicho ciclo, detenido el lunes pasado:

Esto no puede quedar impune, si el hecho ocurrió, tanto Jey Mammón como Marcelo Corazza tienen que ir presos los pedófilos. Si Gerardo Rozín se levanta de la tumba los caga a trompadas a todos, los mata. Le sugiero a Telefe que saque La Peña de Morfi, pónganle otro nombre. Rozín no se merece que ustedes ensucien su programa, él dejaba la vida en cada programa Esto no puede quedar impune, si el hecho ocurrió, tanto Jey Mammón como Marcelo Corazza tienen que ir presos los pedófilos. Si Gerardo Rozín se levanta de la tumba los caga a trompadas a todos, los mata. Le sugiero a Telefe que saque La Peña de Morfi, pónganle otro nombre. Rozín no se merece que ustedes ensucien su programa, él dejaba la vida en cada programa

"A los pendejitos les digo que si tienen pruebas, denuncien. Ojalá que este delito aberrante no quede impune. Trabajar en la tele no te hace mejor ni peor. Le digo a Telefe que por el respeto a Gerardo Rozín, si tanto lo querían, levanten el programa, pónganle otro nombre, pero déjenlo a Rozín en paz, debe estar muy triste en algún lugar de este universo. No tengan miedo a denunciar, vayan a la Justicia", concluyó.

