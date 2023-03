Energía: AMBA I, el factor chino y la versión del 'Patria'

El caso más emblemático es el proyecto AMBA I, una línea de alta tensión que unirá Vivoratá – Plomer en el norte de la provincia de Buenos Aires. Tiene un costo de US$1.100 millones y se supone que tiene el financiamiento asegurado por parte de China desde hace más de un año, pero el tiempo pasa y no hay ningún avance...

"AMBA I reforzará el anillo energético del Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la construcción de un nuevo nodo, la Estación Transformadora (ET) Plomer 500/220/132 kV, dado que las estaciones de Ezeiza y General Rodríguez ya operan al límite de su capacidad en términos de carga. De este modo, ampliará el ingreso de energía eléctrica desde el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) mediante el tendido de más de 500 km de alta tensión en 500kV, 220kV y 132kV. A su vez, ayudará a disminuir las solicitaciones de cortocircuitos en las estaciones de Ezeiza y Rodríguez", detalló el sitio especializado 'EconoJournal'.

La obra fue impulsada por la Secretaría de Energía en septiembre de 2020. Se prepararon los pliegos y documentación general. Todo se le entregó al ENRE en julio de 2022. Desde ese momento el organismo regulador está en condiciones de llamar a Audiencia Pública para avanzar en las tramitaciones previas para proceder a licitar, pero aún no lo hizo.

energia-electrica.jpg Se necesitan nuevas obras para evitar el apagón del 1 de marzo, que dejó al 40% del país sin energía eléctrica durante entre 2 a 4 horas.

¿Por qué? En enero de 2022, el entonces secretario de Energía, Darío Martínez, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, ambos desplazados en agosto de ese mismo año, se reunieron con las autoridades de la empresa China Electric Power Equipment and Technology (CET), y su sucursal CET Argentina, para la conformación del contrato de diseño de ingeniería, suministro y construcción de la obra. "La inversión de más de 1.100 millones de dólares va a ser posible gracias a la colaboración, al trabajo en conjunto y la cooperación entre la Argentina y China", afirmó Martínez ese día. El proyecto fue encuadrado en el Convenio Marco de Cooperación en Materia Económica y de Inversiones entre Argentina y China.

Cuando se presentaron los papeles, se estableció que la construcción de la obra estará a cargo de la firma china State Grid, una de las mayores compañías de transporte eléctrico del planeta. La provisión del 65% de los materiales electromecánicos correrá por cuenta de proveedores nacionales y la construcción de la obra civil debería quedar en manos de empresas locales, según precisaron fuentes al tanto del proyecto. Sin embargo, hasta el momento no ha habido ningún avance. "El acuerdo comercial y los estudios ambientales ya estás listos. Pero todavía resta negociar el contrato financiero", dijo una fuente oficial. No es poco... es el contrato financiero.

No es la primera vez que sucede esto con los chinos. El mejor ejemplo fueron los contratos para construir las represas de Santa Cruz y la nueva central nuclear.

Pese a ello, el kirchnerismo presionó de la mano de Federico Basualdo, para sumar AMBA I al listado de proyectos que debería financiar China, y ahora nadie sabe cuándo podría comenzar a construirse.

Pero no es de China la responsabilidad de la demora. En efecto, el gobierno nunca se mostró demasiado entusiasmado en avanzar en esa dirección y uno de los motivo son las condiciones que impone el Fondo Monetario Internacional, donde Estados Unidos es el principal accionista.

"La mayoría de los acuerdos energéticos que se firmaron con China funcionan como la historia del Perro del Hortelano, que no come ni deja comer. Cuando se inicia una negociación con China y se firma algún tipo de acuerdo o memorando, después es difícil tirar para atrás esas tratativas, porque desairar a una de las dos grandes potencias del mundo tiene un costo, nunca es gratis", analizó un ex funcionario que estuvo a cargo de gestionar varios de esos contratos (represas de Santa Cruz y la cuarta y quinta central nuclear), según publicó el sitio mencionado.

Pero desde el Instituto Patria cuestionaron esa visión:

Si el gobierno quisiera no avanzar con State Grid y dejar sin efecto el contrato comercial, podría hacerlo sin problemas, sin conflicto alguno. Lo determinante es el contrato financiero Si el gobierno quisiera no avanzar con State Grid y dejar sin efecto el contrato comercial, podría hacerlo sin problemas, sin conflicto alguno. Lo determinante es el contrato financiero

Inversiones en energía

"Se necesitan unos 5000 kilómetros de líneas", dijo en off the record un ejecutivo de una empresa consultada por el diario 'El Cronista Comercial'.

El consumo eléctrico crece a razón de 3% anual, por lo que en los próximos 10 años el pico de demanda podría superar los 40.000 megavatios (MW) de potencia; el pasado verano, el récord fue de 29.105 MW el 13 de marzo a la tarde, muy cerca de los pronósticos que tenían los técnicos del sector privado.

En todo el país, entre el 1 y el 21 de marzo la demanda residencial de electricidad creció un 38% en comparación con el mismo período de 2022, remarcó el consultor Daniel Gerold, director de G&G Energy Consultants.

"Fue un milagro haber tenido luz", dijo ante lo que fue una ola de calor inédita. En el AMBA, el consumo fue un 60% mayor que en todo marzo del año pasado, relatan ejecutivos del sector.

Por ello, se hace evidente la necesidad de obras de largo período de maduración, que trasciendan los períodos de un gobierno.

Y menciona, además de AMBA I, sobre la cual agrega que hay otra opción a China que sería "conseguir dinero de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)", que "el Gran Buenos Aires tiene dos ET, las de General Rodríguez y de Ezeiza, para abastecer el 40% de la demanda nacional concentrado en pocos kilómetros cuadrados. Para reforzar el sistema eléctrico y evitar la masificación de cortes de luz originados en los desequilibrios entre generación y demanda, en la industria consideran primordial avanzar con la construcción de una ET en Plomer, a unos 65 kilómetros al sur de la Ciudad, y otra al norte, Smith."

Más noticias de Urgente24

Pesca ilegal: El subsecretario de Pesca negó las denuncias

"Ahogo financiero": La concesionaria del Corredor Vial 18 culpó al Gobierno

Neuquén: Vaca Muerta protagoniza elecciones generales

Dólar blue para atrás y con rebote en los bonos y acciones

Biden recibió a Alberto en la Casa Blanca: "Trabajamos para garantizar la democracia"