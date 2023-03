Dólar blue para atrás y con rebote en los bonos y acciones

image.png

Retiros masivos

Tal como informó Urgente24 en: ¿Corrida bancaria? El sistema pasa la prueba

Los rumores abundan en Twitter y uno de ellos, recientemente, está vinculado a los depósitos en dólares de los argentinos y como estos supuestamente están llevando a cabo retiros masivos. La creciente demanda de dólares es estacional como cada fin de mes, donde las empresas tienden a retirar divisas para venderlas y llevar a cabo el correspondiente pago de sueldos, y esto poco tiene que ver con una corrida bancaria. El operador de cambio en PR, Gustavo Quintana, señalo en Twitter que: " Fuentes del equipo económico aclaran que el retiro de dólares está por debajo de lo normal. La demanda de billetes aumenta en momentos próximos a fin de mes y no observan nada inusual con la demanda."

Al respecto, el analista financiero, Salvador Vitelli, enumera:

Prestan 1 de cada 5 dólares depositados. El sistema financiero está muy líquido. Sin dudas responde a los pésimos mensajes que le dan al mercado.

image.png

Y es que el sistema bancario pareciera pasar con tranquilidad la prueba de liquidez que está sorteándole el mercado. Martín Polo, economista, destaca como los depósitos en dólares tienen una cobertura superior al 100% (sin contar los préstamos en dólares de los bancos).

image.png Gráfico: Martin Polo

De acuerdo con el economista Gabriel Caamaño, al igual que en 2019, vuelve la salida de depósitos en dólares del sistema. Sistema que es muy líquido en dólares, pero no lo corren al banco porque piensan que no tiene los dólares.

Corren porque le tienen miedo al gobierno y sus próximas medidas. Corren porque le tienen miedo al gobierno y sus próximas medidas.

Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)

Tal como informó Urgente24 en: ¿Quién dijo que el FGS es la plata de los jubilados?

El FGS fue creado el 4 de diciembre de 2008, bajo la Ley 26.425. El fondo juntó todos los fondos que tenían las AFJP al momento de ser estatizadas. Cuando se creó, el FGS estaba controlado por ANSES y tenía una valoración de 98.224 millones de pesos. Para octubre de 2014, la cifra se situaba en los 482.660 millones de pesos. Mientras que, para finales de 2019, el fondo tenía una valoración de 22.000 millones de dólares, un 70% menos que en 2015. De acuerdo con La Nación, ahora:

El valor del fondo está en alrededor de US$ 56.434 millones El valor del fondo está en alrededor de US$ 56.434 millones

Y es que, en teoría, las inversiones del FGS tienen varios objetivos. Más allá de garantizar que siempre haya dinero disponible en ANSES, sus inversiones buscan financiar al Tesoro al promover el crecimiento económico, el empleo y evitar la especulación financiera. En varios casos, como señalan desde Diario Con Vos, los rendimientos de sus activos se usaron para financiar programas sociales, como el Conectar Igualdad o el PRO.CRE.AR.

Este fondo del ANSES tiene activos financieros como lo son los títulos públicos, las acciones de SA, plazos fijos, obligaciones negociables y fondos comunes de inversión.

La gran mayoría de los títulos públicos (75,5%) está invertido en pesos y se ajustan principalmente por inflación -CER-. La gran mayoría de los títulos públicos (75,5%) está invertido en pesos y se ajustan principalmente por inflación -CER-.

Como explican desde El Destape, la cartera en Bolsa de la ANSES, que representa un total del 11% del FGS, se encuentra liderada por

Inversiones en empresas siderúrgicas (30%)

Bancos (22%)

Energéticas (22%)

Compañías de telecomunicaciones (10%)

Y tiene participación accionaria en:

Ternium (25,6%),

Banco Macro (9,3%)

Grupo Financiero Galicia (9,2%),

Pampa Energía (8,9%)

Telecom (8,7%).

Por su parte, también presenta inversiones en títulos emitidos por entes estatales y provinciales, incluyendo las letras del Banco Central (BCRA) y títulos de bancos provinciales, los cuales ascendieron a $ 283.000 millones.

Esto mismo sucedió durante la presidencia de Mauricio Macri, el FGS no operaba como "plata de los jubilados" y por eso que, según datos de ANSES, el fondo elevó 40% sus tenencias de activos "hard-dollar" y en casi 5 veces sus tenencias de bonos Ley extranjera -o New York-, por medio de compras repartidas entre bonos de legislación local y extranjera desde 2019 por un monto de casi US$ 2.000 millones en valor nominal.

Más contenido en Urgente24

Diputados: Durísimo cruce entre Rossi y Espert (Videos)

Juan Schiaretti apuró y Alberto tuvo que soltar plata

Halcones contra Bullrich por Conrado Estol: "Impresentable"

Campeón del mundo acusado de abuso sexual