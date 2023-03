Diputados: Durísimo cruce entre Rossi y Espert (Videos)

"¿Tan difícil es que le entre a usted en la cabeza que la inflación es un fenómeno monetario?", insistió.

Luego, Espert se enojó porque supuestamente Agustín Rossi no lo miraba mientras hablaba.

"Yo lo escuché atentamente y usted no tiene la educación de mirarme cuando le hablo, además de cobarde... mirame acá, no te hagas el canchero, caradura, no hablaste nada de la inflación", lanzó, ante un murmullo generalizado.

Cuando llegó el turno de las respuestas, Rossi no se quedó atrás: "estuve 10 años acá, nunca me insultaron tanto como usted, tiene un mérito (...) supongo que es su forma fascistoide de expresarse, pero se lo quiero decir con absoluta claridad", le espetó a Espert.

https://twitter.com/jlespert/status/1641125492903362574 La política del gobierno es la sustitución de importaciones, los resultados: 3 empanadas ¡NADA!



La política de Derechos Humanos, un curro. pic.twitter.com/sLV72nrYRD — José Luis Espert (@jlespert) March 29, 2023

https://twitter.com/jlespert/status/1641131664486154246 Aerolíneas Argentinas es un curro. Lo de YPF es falso, no es Disney. pic.twitter.com/3WGxq9McZi — José Luis Espert (@jlespert) March 29, 2023

https://twitter.com/PonzistaAnti/status/1641117063845494801 No me siento identificado con Espert pero es el primero q escucho le canta las 14 al gobierno con la inflacion y como correspondepic.twitter.com/L6N4TFCLDa — Ponzista Anti (@PonzistaAnti) March 29, 2023

https://twitter.com/somoscorta/status/1641117836406931475 "Estuve 10 años acá y nunca me insultaron tanto como usted"



Agustín Rossi apuntó contra José Luis Espert, le dijo que "tiene un mérito" y concluyó: "Supongo yo que es su forma fasistoide de expresarse". pic.twitter.com/BRnpE8S5Gm — Corta (@somoscorta) March 29, 2023

