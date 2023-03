Escándalo: Romina Uhrig habría golpeado a Ceferino Reato

Frente a la polémica, después de ser tendencia durante toda la noche en Twitter, Reato se encargó de desmentir el episodio en sus redes. "Me gustaría desmentir cualquier tipo de incidente anoche en el último debate". Además, Reato aseguró que se trata de una foto falsa en la que se lo ve a él golpeado.

https://twitter.com/ceferinoreato/status/1641087651594862597 Gran Hermano. Debido a las consultas de varios colegas, me gustaría desmentir cualquier tipo de incidente anoche en el último debate. Me alarma que las fake news estén siendo cada vez más sofisticadas. GH fue un gran programa que ya terminó y que pronto volverá. Abrazos. — Ceferino Reato (@ceferinoreato) March 29, 2023

image.png

Lo cierto es que desde el ingreso de Romina a la casa, Reato fue uno de sus detractores. El periodista ya había encendido la polémica debido a su dichos contra Uhrig siendo panelista de los debates de Telefe. Además, durante su participación en el ciclo La Mirada de Canal 26, el panelista se desató e incluso se refirió a las causas de corrupción vinculadas con la ex concursante.

Reato también levantó una gran polémica al cuestionar la maternidad de Uhrig, lo cual le valió el repudio de un grueso de los televidentes y ocasionó que se cruzara con Jorge Rial. "No sé como alguien puede dejar a una bebé de cinco meses, perderse la fiesta de egresados de la hija mayor. Me pongo en ese lugar, ¿con qué cara podría mirar a mi hija que egresó este año y decirle: No, mirá, tengo que estar en Gran Hermano cinco meses porque estoy cumpliendo mi sueño".

https://twitter.com/gh2022fan/status/1635472129398394880 Ceferino dice como alguien puede dejar a una bebe 5 meses, perderse la fiesta de egresados de su hija mayor. Pegue Ceferino Pegue #GranHermano #GH2022 #GH2023 #GranHermano2023 pic.twitter.com/rJQ5tFM3HP — (@gh2022fan) March 14, 2023

