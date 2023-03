KO de Ceferino Reato a Jorge Rial: "Si hubieras leído..."

No sé cómo alguien puede dejar a una bebé cinco meses, perderse la fiesta de egresados de la hija mayor. Me pongo en ese lugar, ¿con qué cara podría mirar a mi hija que egresó esta año y decirle: 'No, mirá; tengo que estar en Gran Hermano cinco meses. No voy a estar en tu fiesta, pero lo estoy haciendo porque estoy cumpliendo mi sueño'. No sé cómo alguien puede dejar a una bebé cinco meses, perderse la fiesta de egresados de la hija mayor. Me pongo en ese lugar, ¿con qué cara podría mirar a mi hija que egresó esta año y decirle: 'No, mirá; tengo que estar en Gran Hermano cinco meses. No voy a estar en tu fiesta, pero lo estoy haciendo porque estoy cumpliendo mi sueño'.

Este comentario de Reato desató la ira del público que apoya a Uhrig y dispararon al periodista recordándole su obra Disposición final, para el cual entrevistó a Videla durante su reclusión.

De más está decir que tal crítica responde a la lógica militante que caracteriza a los seguidores de la participante, tanto por su ideología afín al kirchnerismo como por el cargo que ocupó en la gestión pública. Del mismo modo, el público que ansía la pronta eliminación de Uhrig se refiere a las presuntas causas por enriquecimiento ilícito que hay contra ella. Como suele suceder en la Argentina, la Grieta atraviesa cualquier ámbito.

En línea con los seguidores de la pareja de Walter Festa, ex intendente de Moreno, el conductor de Argenzuela estalló contra Reato y lo insultó con vehemencia. Sin embargo, el panelista de Gran Hermano respondió con altura y sepultó al periodista del Grupo Indalo.

