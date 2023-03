Con un "plan integral", Larreta garantiza: "Voy a bajar la inflación"

Pues, como el muerto que ríe del degollado, Alberto Fernández logró "pulverizar" lo que afirmaba que su antecesor había "destruido"...

Y todo eso en la historia más reciente, y sin ir más atrás en los años de gestión de la propia Cristina Kirchner donde ni la manipulación del INdEC no pudo disimular la suba de una inflación, que ya es endémica.

INDEC 1200.jpg Las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta fueron hechas a horas de que el INdEC difunda la inflación de febrero.

Así y todo, y a sabiendas de que la inflación es en prácticamente todas las encuestas la mayor preocupación de los argentinos, Horacio Rodríguez Larreta afirmó, en modo campaña, que bajará la inflación e incluso se atrevió a garantizarlo:

"Lo garantizo, voy a bajar la inflación", dijo...

Aseguró que controlar el aumento de los precios será su primer y principal objetivo: "No es una sola medida, tenemos un plan integral".

Lo hizo en el marco del anuncio del envío a la Legislatura porteña de un proyecto de ley con nuevas medidas de alivio al bolsillo relacionadas con la Verificación Técnica Vehicular (VTV), y a horas de que el INdEC (que ya no es el de Cristina Kirchner) difunda los datos de febrero:

No es una sola medida, tenemos una serie larga de medidas que estamos trabajando en detalle. La Argentina no puede seguir gastando más de lo que tiene y emitir con la maquinita, tenemos que cortar con eso No es una sola medida, tenemos una serie larga de medidas que estamos trabajando en detalle. La Argentina no puede seguir gastando más de lo que tiene y emitir con la maquinita, tenemos que cortar con eso

Y lamentó:

La inflación es el primer objetivo que tenemos. Hoy la gente no llega al fin de semana, no le alcanza el sueldo. Cada día el sueldo vale menos. Además, hoy no hay precios, vas a comprar algo y a los dos días sale el doble o el triple La inflación es el primer objetivo que tenemos. Hoy la gente no llega al fin de semana, no le alcanza el sueldo. Cada día el sueldo vale menos. Además, hoy no hay precios, vas a comprar algo y a los dos días sale el doble o el triple

Además, el jefe de gobierno porteño comentó las adversidades que tiene que afrontar los comerciantes: "Hoy no pueden trabajar. Venden y cuando tiene que reponer, reponen más caro y pierden plata. No se puede vivir así".

En tal sentido, Rodríguez Larreta reveló parte de su propuesta para frenar el aumento de precios es vender más al exterior:

Tenemos que exportar más, no podemos depender del dólar. Argentina podría estar exportando más y se acaba el problema del dólar. Tenemos que encararlo y rápido Tenemos que exportar más, no podemos depender del dólar. Argentina podría estar exportando más y se acaba el problema del dólar. Tenemos que encararlo y rápido

Cortes de luz y VTV

Por otra parte, Rodríguez Larreta dijo sobre los cortes de luz que afectan a los vecinos porteños antes la ola de calor récord que se registra sobre gran parte del país, que "es una muestra más de lo que es la improvisación".

"Argentina es un país que tiene energía y no tenemos luz, es una contradicción", argumentó, y afirmó: "Tenemos un plan para garantizar que todos tengan la energía, como corresponde".

Ante una pregunta respecto del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que benefició a la Ciudad en el conflicto planteado con la Nación por los fondos coparticipables indicó que espera que "el fallo se cumpla".

Rodríguez Larreta hizo estas declaraciones al anunciar cambios en la VTV, que para vehículos nuevos habrá que hacerla a los cuatro años en vez de a los tres

En tanto, para los vehículos que tengan entre cuatro y ocho años desde el patentamiento, el plazo para realizar la VTV será cada dos años en vez de cada año, como en la actualidad.

Este cambio, propuesto por el Ejecutivo comunal, debe ser aprobado por la Legislatura porteña.

