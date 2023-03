Halcones desesperados: Otro mes sin default ni waiver con FMI

georgieva massa.jpg Cuchicheo de Kristalina Georgieva y Sergio Massa en el G20.

Es cierto: Sergio Massa no tiene la tasa de variación de precios en el 3% mensual pero el FMI destaca otras cuestiones del acuerdo condicional vigente. Hay 'halcones' que participan en los 'nuevos medios de comunicación' -es una definición más interesante que llamarlos 'redes sociales'- para afirmar que este FMI es un 'mamarracho' porque es demasiado indulgente o tolerante para con la Argentina. Injusta acusación: no hubo FMI más tolerante que aquel que le prestó US$ 44.000 millones a sola firma a un deudor casi incobrable.