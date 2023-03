La UCR destrozó a Mauricio Macri: "Egocéntrico, mentor de la grieta"

“El Gobierno conservador de Macri dilapidó la oportunidad histórica de cambiar el país. Recordemos cuando decía tener "el mejor equipo económico de los últimos 50 años" o “pobreza cero", o "la inflación es un problema sencillo de resolver".

image.png Federico Storani lidera la Corriente de Opinión Nacional (CON) de la UCR que vituperó a Mauricio Macri.

Además lo acusaron de pretender “fijar la estrategia y hasta el discurso del radicalismo con su egocentrismo y vanidad”. En esa línea, en el marco del acto de lanzamiento de la precandidatura del titular de la UCR Gerardo Morales que se efectuará el próximo miércoles 15 en el Gran Rex, sostuvieron que el expresidente a través de sus “cómplices dentro del Partido radical” intenta “corregir" lo que dirá el presidente radical.

Y continuaron...Asimismo lo inculparon de ser el creador de la grieta junto a Cristina Kirchner que según ellos, “fueron sus mentores y constructores” y atentar con la posibilidad de un "gobierno de coalición”-

“Cuando la Unión Cívica Radical se fortalece día a día y reconstruye el diálogo perdido y pone un gran esfuerzo en la búsqueda de la unión nacional, el ex presidente quiere desesperadamente instalar otra grieta dentro de nuestra UCR para lograr su mayor ambición: destruir la opción de que haya un gobierno de coalición que salve al país con un plan realista y creíble”.

Y remataron: “Nunca un verdadero radical se dejaría usar para consumar esta maniobra que busca despejar el camino para 'hacer lo mismo que hizo, pero mas rápido', como proclama Macri. Lo que se entiende como andar por el mismo camino que lo llevó al fracaso pero a mayor velocidad”.

Gerardo Morales vs. Macri

Durante el año pasado los cruces Gerardo Morales y Mauricio Macri varias veces protagonizaron la agenda política.

El presidente de la UCR ha afirmado en reiteradas ocasiones que no cederá el rol protagónico del próximo gobierno de nuevo al PRO, además ya ha lanzado y reafirmado muchas veces su candidatura presidencial con graves acusaciones al expresidente de Boca Juniors.

Los fuertes cruces, chicanas y acusaciones recíprocas entre el líder radical y del PRO clarifican el creciente desacuerdo entre dos partidos vitales de JxC que hacen tambalear las bases de la coalición, de cara a las inminentes elecciones.

image.png Profunda enemistad entre Mauricio Macri y Gerardo Morales.

Probablemente el hecho más crucial en la novela de la discordia de JXC, se puede hallar en un capítulo en el que se filtraron furiosos chats que Gerardo Morales habría mandado a la líder de la Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió que apuntaban directamente contra los máximos referentes del PRO Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

El líder de la UCR, en sintonía con la visión K, no solo los criticó sino que puso en duda el relato de JxC sobre la deuda, la herencia y sus excusas ante el fracaso de su gobierno. "¿Por qué no hablás del Paseo del Bajo y de los negocios de la Ciudad? ¿Por qué no hablás del tema del Correo de Macri? ¿O de cómo manejaron durante nuestra gestión el crédito tomado al FMI y cómo se fugaron las divisas y quiénes se hicieron ricos?”, había recriminado Morales a Carrió luego de sus acusaciones contra ciertos referentes de JxC por tener presuntos negociados políticos con Sergio Massa.

En este sentido, la UCR en cada divergencia interna, fortalece sus bases, resalta sus referentes, menosprecia a los del PRO y la CC y reivindica a sus “héroes” como Hipólito Yrigoyen. El ala duro del PRO, por su parte, repudia cuaquier tipo de presencia radical en CABA y PBA. Los halcones quieren priorizar sus candidatos como Jorge Macri, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo, apoyados discretamente por Mauricio Macri.

Boicot de Macri a la UCR.pdf

Más contenido de Urgente24

Ola de calor: Argentina infernal, ¿cuándo llegarán las lluvias?

Arderá CABA: Piqueteros prometen caos y acampe por 3 días

El hombre del fentanilo comenzó en una base de USA en Irak

La TV gratuita amenaza renacer con nuevo estándar

La protesta más grande de la historia en Israel