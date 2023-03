La TV gratuita amenaza renacer con nuevo estándar

ATSC 3.0 es mucho más software que hardware, y muchos de los productos existen como software ya cargado en un servidor dedicado o software proporcionado para su instalación en la plataforma del servidor de un usuario, PC, computadora portátil, tablet o incluso teléfono inteligente. Algunas empresas incluso ofrecen sus productos 3.0 en paquetes de software como servicio (SaaS) basados en la nube.

atsc-3-0-nextgen.jpg Expectativas de regreso de la TV gratuita.

Veamos Janko Roettgers en The Verge:

"Vuelve la televisión de antena. En los últimos años, millones de cortadores de cable han redescubierto las antenas como una forma confiable de ver cadenas de transmisión como ABC, NBC y FOX, todo gratis, y ahora, las emisoras están ansiosas por engancharnos al resto de nosotros. Han avanzado con la implementación de ATSC 3.0, un formato de transmisión de próxima generación que admite 4K, HDR, audio Dolby Atmos e incluso aplicaciones interactivas por aire, sin necesidad de cable ni suscripción de transmisión.

Hace poco más de 1 año, uno de los pooles de emisoras más grande del país realizó una adquisición inesperada para ayudar a impulsar la transición: The EW Scripps Company, que opera docenas de estaciones de ABC, NBC y Fox, así como un puñado de cadenas de transmisión a nivel nacional, compró silenciosamente Nuvyyo, una startup canadiense mejor conocida por sus dispositivos Tablo DVR para cortadores de cables. La adquisición, de la que no se ha informado anteriormente, forma parte de la apuesta multimillonaria de Scripps por adquirir estaciones, redes y espectro para un futuro de televisión por antena alimentado por ATSC 3.0.

Pero la transición a ATSC 3.0 ha sido todo menos fluida. 5 años después de su lanzamiento, el formato aún no está disponible en muchos mercados importantes. El soporte de los fabricantes de televisores ha sido limitado y es probable que algunas de las funciones prometidas no estén disponibles en los próximos años. Mientras tanto, los canales de transmisión de televisión gratuitos están creciendo a pasos agigantados y se están convirtiendo rápidamente en una alternativa viable a la televisión por cable y por antena. Tal como está, el futuro de la televisión abierta se ve notablemente borroso.

Una gran promesa, un pequeño comienzo

ATSC 3.0 es transmitir a la televisión lo que 5G fue para los dispositivos móviles hace unos años: una mezcla de palabras de moda e innovación real, algo que definitivamente llegará, pero nadie sabe realmente cuál será su verdadero impacto. Y sobre el papel, tiene muchas cosas que me gustan: el estándar permite a las emisoras transmitir señales de TV con hasta 4K HDR y mejor audio. ATSC 3.0 también incluye funciones de transmisión de datos para mejores guías de programas, aplicaciones interactivas y, eventualmente, servicios publicitarios.

Las primeras pruebas de ATSC 3.0 comenzaron hace una década. La FCC (Federal Communications Commission) dio el visto bueno completo para el nuevo estándar en 2017 y, desde entonces, las emisoras locales han estado agregando gradualmente transmisiones ATSC 3.0. A principios de 2023, las emisoras utilizaban ATSC 3.0 en alrededor de 50 mercados locales, incluidos Los Ángeles, Portland y Washington, DC. Para fin de año, el 75% de los hogares estadounidenses tendrán acceso a ATSC 3.0, según Pearl TV, un grupo de emisoras que promociona el estándar bajo el nombre de Nextgen TV.

La adopción del consumidor es otra historia. La mayoría de las personas actualmente no pueden ver transmisiones por aire en ATSC 3.0, incluso si viven en un mercado donde se ha implementado. Si bien cualquier antena existente puede recibir señales ATSC 3.0, no ocurre lo mismo con los televisores. ATSC 3.0 no es compatible con ATSC 1.0, el estándar de transmisión actual, y la mayoría de los televisores existentes solo pueden recibir señales ATSC 1.0. Fabricantes como Samsung y LG comenzaron a equipar algunos de sus televisores de gama alta con sintonizadores ATSC 3.0 en los últimos años, y Sony incluso está construyendo un sintonizador para el nuevo formato en cada televisor nuevo vendido en los Estados Unidos.

Sin embargo, agregar la compatibilidad con ATSC 3.0 aumenta los costos de los componentes de un televisor, razón por la cual muchos fabricantes de televisores económicos hasta ahora han evitado el nuevo formato. “Los televisores VIZIO actuales en el mercado no incluyen sintonizadores ATSC 3.0”, nos dijo un portavoz de Vizio después del CES en enero. TCL, conocida por sus televisores Roku de bajo precio, también permanece al margen. “No incorporaremos ATSC 3.0 en (la) primera mitad de 2023, ya que la demanda de los consumidores por la funcionalidad aún es baja”, nos dijo un portavoz. "Seguiremos observando el mercado y ajustando cuando sea necesario".

Cómo puede ayudar el nuevo hardware

Dado que la mayoría de los televisores no son compatibles con ATSC 3.0, el hardware externo podría ser clave para la adopción del formato. Ahí es donde entra en juego Nuvyyo, una pequeña empresa canadiense mejor conocida por sus DVR Tablo. Los documentos regulatorios muestran que Scripps adquirió Nuvyyo por menos de US$ 14 millones en efectivo en enero de 2022; la puesta en marcha había recaudado US$ 10 millones en 2 rondas desde que se fundó una década antes. El precio modesto habla de lo difícil que es innovar en el espacio de la televisión por aire.

Los DVR Tablo, de Nuvyyo, se han convertido en los favoritos entre los entusiastas del corte de cable, pero la propuesta de valor de Tablo ha sido más difícil de explicar al consumidor promedio. La mayoría de los dispositivos de Tablo no se conectan directamente a un televisor, sino que capturan señales de televisión por aire y luego sirven las grabaciones resultantes a través de Wi-Fi. Esta configuración de DVR para todo el hogar permite transmitir programas de TV grabados a una amplia gama de dispositivos, incluidos teléfonos y tabletas, sobre la marcha, pero también es mucho más complicado que simplemente conectar un Roku a su televisor. (...)".

ATSC 3.0, LA NUEVA TELEVISIÓN

Aquí aparece un problema no menor en algunas regiones de Latinoamérica: las dificultades de la economía están provocando un atraso tecnológico relativo. Es complicado acceder a los nuevos gadgets y estándares.

Además, inclusive en USA la transición a ATSC 3.0 está estancada, y los canales reclaman "un plan para terminar con la transmisión dual derrochadora tanto en ATSC 1.0 como en ATSC 3.0".

Explosión de los canales de streaming gratuitos

Volvemos a The Verge:

"El uso de antenas sigue siendo popular, especialmente entre los hogares inmigrantes y de bajos ingresos. El 18% de los televidentes dijeron a los investigadores de mercado el año pasado que tenían una antena. Entre las audiencias latinas, 1 de cada 4 espectadores dijo que tenía una antena. La Consumer Technology Association estima que habrá alrededor de 8,5 millones de antenas vendidas solo este año.

Esos números han llevado a Scripps a apostar fuerte por la televisión abierta. Con la disminución de las audiencias de televisión por cable, la televisión por aire parecía la mejor opción para llegar a millones de espectadores que la empresa puede monetizar con publicidad. Además de comprar docenas de estaciones de transmisión locales, la compañía gastó alrededor de US$ 300 millones en Bounce, su competidor de BET solo de transmisión, en 2017, seguido de la adquisición de US$ 2.650 millones de las redes inalámbricas Ion, así como el espectro asociado en 2020.

Pero mientras Scripps estaba ocupado invirtiendo miles de millones en redes e infraestructura de transmisión, surgió otra forma de ver televisión lineal: canales de transmisión gratuitos y con publicidad. Encienda cualquier televisor inteligente en estos días y encontrará guías de programas con cientos de canales de televisión con nombres familiares como AMC, NBC y FOX, sin necesidad de pagar por cable o conectar una antena.

Estos canales lineales gratuitos han sido un gran éxito entre el público y los anunciantes: solo Samsung afirma transmitir más de 3.000 millones de horas de programación lineal gratuita a sus televisores inteligentes por año, y se espera que los anunciantes gasten más de US$ 4.000 millones en servicios de transmisión lineal nacional este año: ingresos publicitarios que benefician directamente a los fabricantes de televisores, a diferencia de los costosos sintonizadores ATSC 3.0. Estos canales lineales gratuitos han sido un gran éxito entre el público y los anunciantes: solo Samsung afirma transmitir más de 3.000 millones de horas de programación lineal gratuita a sus televisores inteligentes por año, y se espera que los anunciantes gasten más de US$ 4.000 millones en servicios de transmisión lineal nacional este año: ingresos publicitarios que benefician directamente a los fabricantes de televisores, a diferencia de los costosos sintonizadores ATSC 3.0.

CES 2023 - New ATSC 3.0 and Antenna Tech + 4K HDR Broadcasts

Hoy en día, muchas compañías de medios todavía usan estos llamados canales FAST como una forma de ganar dinero extra con programas más antiguos. AMC, por ejemplo, no transmite su canal de cable a los televidentes inteligentes, en parte porque tiene acuerdos exclusivos con los servicios de televisión por cable. En cambio, tiene canales FAST dedicados para las reposiciones consecutivas de The Walking Dead y Portlandia .

Sin embargo, algunas emisoras han comenzado a retransmitir sus feeds lineales como canales FAST. (...) La compañía planea seguir promoviendo la visualización por aire y también hablar más públicamente sobre sus planes para Tablo en los próximos meses. Scripps también sigue comprometido con ATSC 3.0, que supondrá una mejora de la calidad incluso sin 4K. “Nuestras redes en este momento son en su mayoría SD”, dijo Wolf. “La capacidad de publicar nuestro producto en HD cambiará el valor de nuestra propuesta”.

Pero también busca invertir más en la transmisión gratuita. Por primera vez, la compañía tiene como objetivo lanzar una nueva red de TV en servicios FAST esta primavera y luego llevarla a las audiencias de antena si le va bien con los transmisores. Marks todavía no espera que la transmisión lineal supere el aire desde la perspectiva del tamaño de la audiencia en el corto plazo. Por otra parte, con la transición a ATSC 3.0 moviéndose tan lentamente como es, es posible que la transmisión gratuita finalmente supere la transmisión por aire y se convierta en el futuro de facto de la televisión gratuita mientras que las antenas se vuelven irrelevantes lentamente. (...)".

------------------------

Más contenido de Urgente24

Esta es la infección sexual que ataca sin que te des cuenta

La técnica fácil para no eyacular tan rápido en el sexo

¿Usas saliva como lubricante durante el sexo? Cuidado

Cinco cosas sorprendentes que provocan disfunción eréctil

Sexo: Cómo es tener eyaculación retardada y qué hacer