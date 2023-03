Esta es la infección sexual que ataca sin que te des cuenta

Tricomoniasis ¿Ha escuchado de esta enfermedad que se contagia durante el sexo? Probablemente, no. Y es que, la tricomoniasis es una Infección de Transmisión Sexual (ITS) de la que no se habla mucho. El VPH, herpes, gonorrea, sífilis y VIH parecen tener más atención. Sin embargo, tiene que saber que la tricomoniasis es una infección traicionera, suele no presentar síntomas. Pero, ¿Cuáles son los síntomas de la tricomoniasis? ¿La tricomoniasis es curable? Aquí lo que debe saber de esta enfermedad que se transmite durante las relaciones sexuales y que ahora acapara la atención de muchos.