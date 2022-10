Síntomas de que tienes una infección de transmisión sexual

Se les conocía como enfermedades venéreas, ahora se habla de infecciones de transmisión sexual (ITS) y no son más que las enfermedades que se adquieren durante las relaciones sexuales vaginales, orales o anales. Algunas no presentan síntomas iniciales y de acuerdo con la Organización Mundial de la salud (OMS), más de 30 bacterias, virus y parásitos diferentes se transmiten por el sexo.