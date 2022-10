La nueva manera de protegerse al tener sexo oral

Por ejemplo, las barreras bucales son películas de látex o poliuretano que se utilizan de forma tal que cubra la abertura de la vagina o el ano durante las relaciones sexuales orales.

Pero, recientemente se conoció otro método de protección: una ropa interior, 'pantaleta' o bombacha que protege contra las ITS. Es muy delgada, elástica y tiene sabor a vainilla.

Ropa interior que protege contra las ITS

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) dio el sí a Lorals, así se llama la prenda íntima.

"Es la primera ropa interior de su tipo", apunta The New York Times.

Courtney Lias, directora de la oficina de la FDA que condujo la revisión de la ropa interior, dijo al medio:

“La autorización de la FDA de este producto brinda a las personas otra opción para protegerse contra las enfermedades de transmisión sexual durante el sexo oral”.

La idea de crear ropa interior que funcionara como una barrera bucal se le ocurrió a Melanie Cristol, quien explicó que la prenda está hecha de un látex tan fino como el de un preservativo y forma un sello en la parte interior del muslo para mantener los fluidos dentro.

Según The New York Times, la FDA dijo que no exigió ensayos clínicos en humanos.

Como hace con los preservativos, dio la autorización a Lorals después de que la empresa presentó una amplia documentación sobre el grosor, la elasticidad, la resistencia y otras medidas.

¿Qué infecciones se pueden contraer con sexo oral?

Según los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) estas son algunas de las enfermedades de transmisión sexual más comunes. Todas se pueden transmitir por sexo oral:

Sífilis

Puede causar complicaciones a largo plazo o la muerte, si no se trata de manera adecuada. Los síntomas en los adultos se dividen en fases. Estas fases son sífilis primaria, secundaria, latente y avanzada.

Gonorrea

Puede causar infecciones en los genitales, el recto y la garganta. Es una infección muy común, especialmente en las personas jóvenes de 15 a 24 años.

VPH

El VPH es tan común que casi todos los hombres y todas las mujeres sexualmente activos lo contraen en algún momento de su vida (...) Algunos tipos de VPH pueden causar problemas de salud como verrugas genitales y cánceres.

Clamidia

Puede causar daños graves y permanentes en el aparato reproductor de una mujer y hacer más difícil o imposible que quede embarazada en el futuro.

Herpes

El herpes genital es una ETS causada por dos tipos de virus. Estos virus se llaman virus del herpes simple tipo 1 (VHS-1) y virus del herpes simple tipo 2 (VHS-2).

---------------------------------

