Coma estos alimentos para el pene y aumentar la libido

Uno de esos nutrientes es el magnesio, un mineral que disminuye la inflamación en los vasos sanguíneos y aumenta el flujo de sangre en las arterias, lo que puede ayudar a desarrollar una buena erección.

Nueces

El consumo regular de frutos secos, como las nueces, puede tener un gran efecto en el pene.

Un estudio publicado en la revista especializado Nutrient, en el que participaron 83 hombres sanos de edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, desveló que existía una correlación directa entre el consumo moderado de estos alimentos y la mejora de la función sexual.

También ayudaron a reducir la disfunción eréctil.

Semillas de calabaza

Las semillas de calabaza son una gran fuente de zinc y magnesio, minerales esenciales que ayudan a aumentar los niveles de testosterona.

Además, en un estudio publicado en PubMed, el consumo de aceite de semillas de calabaza redujo los síntomas y mejoró la calidad de vida de hombres con agrandamiento de la próstata. Otro beneficios de este alimento para la salud masculina.

Huevo

El componente en los huevos que estimula la erección es la colina, dice el sitio especializado Eat This, Not That (ETNT).

La colina es un poderoso químico natural que puede ayudar a la producción de óxido nítrico, que relaja las arterias del pene y permite que el flujo sanguíneo funcione.

También, la colina es un precursor de la acetilcolina, un neurotransmisor que controla el comportamiento sexual a través de su actividad en el cerebro, agrega ETNT.

Pistacho

Un alimento afrodisíaco por excelencia.

Un estudio del Hospital Universitario y Centro de Investigación Atatürk de Ankara (Turquía), publicado en el 'International Journal of Impotence Research', ha demostrado que 17 hombres que añadieron 100 gramos de pistachos a su dieta durante tres semanas, percibieron mejoras destacadas en la función y la satisfacción sexual, la función orgásmica, la excitación y la satisfacción en general.

Chocolate

El alimento de los amantes desde la antigüedad. Pero, ¿Afrodisíaco o no?

Sabemos que el chocolate aumenta los niveles de serotonina y dopamina en el cerebro, aumentando la felicidad y rediciendo el estrés, ambos potenciadores de la libido.

Otros creen, que el cacao ayuda a aumentar el flujo de sangre en las arterias y, como sabemos, esto es clave para una buena erección.

De todos modos, algunos científicos consideran que si el chocolate posee cualidades afrodisíacas, probablemente sean psicológicas.

Arándanos

Los arándanos son ricos en flavonoides, un punto positivo para la salud del pene. ¿La razón?

Un estudio de la Universidad de East Anglia y la Universidad de Harvard halló que comer alimentos ricos en flavonoides se asocia con un menor riesgo de disfunción eréctil, ya que ayudan a mejorar la circulación y relajar las arterias del pene.

Por este motivo, los arándanos también son buenos para evitar enfermedades cardiovasculares, además de ayudar a prender fuego en la cama.

