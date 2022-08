Los 7 peores errores que cometes al hacer sexo oral

Morder en la cama está más que bien. De hecho, es bastante divertido. Simplemente apunte sus mordidas a áreas menos sensibles. Morder en la cama está más que bien. De hecho, es bastante divertido. Simplemente apunte sus mordidas a áreas menos sensibles.

Mala higiene

¿Hueles eso? Antes de cualquier encuentro sexual es recomendable realizar una limpieza adecuada que reduzca el riesgo de infecciones como hongos o malos olores.

El sitio especializado Mejor con Salud, dice que para realizar una higiene adecuada antes de tener sexo oral es importante utilizar agua y jabón (mejor si es uno especial para la zona íntima). Los hombres, no deben olvidarse de los testículos y el perineo, y las mujeres, por su parte, deben concentrarse en los labios mayores y menores de la vagina.

Ir muy rápido

El sexo lento es lo mejor, y el doctor Ian Kerner, terapeuta sexual y autor de So Tell Me About the Last Time You Had Sex, lo confirma para Men's Health.

En el caso de felación, "aunque esté duro (el pene) al comienzo, no des por sentado que se trata de una erección completa", dice Kerner.

"Esto significa ir despacio y sin prisas y conseguir que la sangre se mueva hacia los genitales", dice. Y, entre otras cosas, recomienda "golpea el pene con los dedos, acaricia el glande con la lengua".

No hacer contacto visual

Hacer un contacto visual adecuado es importante para crear intimidad. Sí, lo sabemos, estás ocupado. Pero tómate un tiempo para mirar hacia arriba.

“Mirar a alguien a los ojos y que te devuelvan la mirada puede ser una experiencia profundamente vulnerable y de conexión”, dice Vanessa Marin, psicoterapeuta licenciada que se especializa en terapia sexual, para Bustle.

Hacer sexo oral siempre de la misma forma

Muchas personas tienden hacer sexo oral en la misma posición, ponerse de rodillas por ejemplo. Y en el mismo lugar. Sin embargo, probar otras posiciones puede traer resultados sorprendentes.

Hay muchas posiciones increíbles para tener sexo oral. Según The Objective, estas son las mejores: El taladro, la trasera, la glotona, la lluvia, la sillita.

Estar preocupados

Si hay un consejo valioso para poder hacer sexo oral correctamente es que disfrutes. Deja a un lado las preocupaciones. Ok, sabemos que hay miles de preguntas, sobre todo cuando es la primera vez, pero para algunos no hay nada más excitante que ver excitada a la persona que hace la felación o cunnilingus.

No usar preservativo

¿Sexo oral sin preservativo? Piénsalo dos veces. Tener relaciones sexuales orales sin protección eleva el riesgo de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Y es que, el contacto de las mucosas de la boca con las secreciones facilita la proliferación de virus y bacterias. El riesgo aumenta aún más cuando hay lesiones en los genitales o la boca.

Entre las enfermedades que se pueden transmitir por no practicar sexo oral de forma segura están: gonorrea, sífilis, VPH, hepatitis, amigdalitis gonocócica, clamidia, herpes.

-------------------------------

Más contenido de Urgente24

Sexo: Si usas así el condón masculino, lo estás haciendo mal

¿Sexo oral sin preservativo? Mira esta advertencia

Amor sin sexo: ¿Un fenómeno que está ganando terreno?

¿Disfunción eréctil? He aquí un alimento afrodisíaco potente

5 razones por las que tienes dolor vaginal durante el sexo