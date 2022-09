Lo que oculta la "superbacteria del sexo" y debes saber

Cualquier persona sexualmente activa puede contraer una Infección de Transmisión Sexual (ITS). Sobre todo, cuando tienen relaciones sexuales sin protección. Ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido sobre los escandalosos nuevos casos diarios de ITS, entre ellos los de gonorrea, conocida como la "superbacteria del sexo". He aquí todo lo que debes saber.