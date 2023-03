¿Usas saliva como lubricante durante el sexo? Cuidado

"Cuando no tienen lubricante a mano, algunos pacientes me dicen que usan saliva", dijo a Health, Felice Gersh, MD, autora de PCOS SOS: A Gynecologist's Lifeline to Naturally Restore Your Rhythms, Hormones, and Happiness.

No obstante, la saliva no es una buena alternativa y la experta explica por qué. "Cualquier ITS en la garganta o la boca puede transmitirse a los genitales a través de la saliva", Indicó.

Es el caso del herpes. Una persona con herpes puede transmitir la ITS a su pareja durante el sexo vaginal, anal u oral.

Por ejemplo, cuando una lesión de herpes está activa en la boca, usar saliva para la lubricación podría conducir a la transmisión del herpes genital. Peor aún, si el herpes labial no se ve, aún se puede transmitir a los genitales.

"El herpes puede presentarse con ampollas o llagas, pero también puede presentarse de manera asintomática", agregó la experta.

Infecciones de transmisión sexual

Hay más de una Infección de Transmisión Sexual que se puede contagiar con el uso de saliva como lubricante. De acuerdo con Gersh también se puede contraer:

Gonorrea: Es una enfermedad engañosa, pues tanto tú como tu pareja sexual pueden no tener síntomas.

Es una enfermedad engañosa, pues tanto tú como tu pareja sexual pueden no tener síntomas. Virus de Papiloma Humano (VPH) : Es tan común que casi todos los hombres y todas las mujeres sexualmente activos lo contraen en algún momento de su vida

: Es tan común que casi todos los hombres y todas las mujeres sexualmente activos lo contraen en algún momento de su vida Sífilis: Es una infección bacteriana que puede afectar a los genitales, la piel y las membranas mucosas, pero también otras partes del cuerpo, incluidos el cerebro y el corazón.

Es una infección bacteriana que puede afectar a los genitales, la piel y las membranas mucosas, pero también otras partes del cuerpo, incluidos el cerebro y el corazón. Tricomoniasis: Causada por la infección transmitida por el parásito protozoario llamado Trichomonas vaginalis, los síntomas de la enfermedad pueden variar.

Pero eso no es todo. Debido a que "las bacterias en la saliva son muy diferentes a las bacterias en la vagina", la experta dice que se puede alterar el microbioma vaginal y aumentar el riesgo de desarrollar una infección por hongos o vaginosis bacteriana.

Usar saliva como lubricante proporciona una tormenta perfecta para alterar el ecosistema vaginal lo suficiente como para desencadenar una de estas infecciones. Usar saliva como lubricante proporciona una tormenta perfecta para alterar el ecosistema vaginal lo suficiente como para desencadenar una de estas infecciones.

La experta también destaca que la saliva no tiene las cualidades de un lubricante y, aunque "el 99,9 % de las personas probablemente hayan usado saliva como lubricante con una pareja en algún momento" dice, " no es la mejor opción ni la más segura".

¿Para qué se usa el lubricante?

El lubricante íntimo se usa para conseguir relaciones sexuales más suaves. Específicamente, es un producto que ayuda a disminuir la fricción de la penetración durante el sexo, ya sea vaginal o anal.

Si bien, los lubricantes vienen en una variedad de bases, generalmente se recomiendan los lubricantes a base agua o silicona. También están los lubricantes híbridos, que suelen ser una combinación de agua y silicona.

Entonces ya sabe, la próxima vez que quiera usar saliva como lubricante íntimo, piénselo dos veces.

----------------------

Más contenido de Urgente24

Cinco cosas sorprendentes que provocan disfunción eréctil

Sexo: Cómo es tener eyaculación retardada y qué hacer

Hierbas que no sabías que funcionan como Viagra natural

A los científicos les preocupa el nuevo tamaño del pene

Prueba estos trucos para no eyacular tan rápido en el sexo